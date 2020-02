La Carrera del Ebro ya está aquí

La XIV Carrera del Ebro cuenta las horas para el pistoletazo de salida. Esta ya clásica prueba del calendario deportivo zaragozano, organizada por la Brigada Aragón I y por Unesco Deporte, se celebra este domingo 23 a partir de las nueve de la mañana con tres modalidades distintas adaptadas a todo tipo de corredores. Una de 25 kilómetros, enfocada a corredores profesionales, una de 12 para personas que no son tan experimentadas y una andada, que comparte recorrido con esta última, y que no es de carácter competitivo.

Pero la carrera en sí no es lo importante de este evento, sino que lo es su propósito. "Los beneficios que se obtienen se dedican a proyectos sociales allá donde la Brigada Aragón se despliega, cuando coincide que tenemos operaciones en el extranjero, o bien en la propia Zaragoza, como sería el caso de este año", explica Juan Carlos Cortés Hidalgo, de la oficina de comunicación de la Brigada Aragón I. "El espíritu de esta prueba tiene además del fin solidario otra idea clave como es la cooperación cívico-militar. A través de este evento los militares damos las gracias a la sociedad, en particular a la de Zaragoza, de la que formamos parte, también somos vecinos de ella y estrechamos lazos con la sociedad civil", apunta Juan Carlos Cortés.

Esta decimocuarta edición de la Carrera del Ebro trae dos novedades. La primera es que el recorrido de la prueba larga se ha reducido respecto a años anteriores en que la distancia era de 30 kilómetros hasta los 25, y que en la andada tomarán parte "cerca de una docena de equipos cinológicos formados por guías caninos y perros adiestrados tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de las unidades militares de la guarnición de Zaragoza", señala Cortés, en lo que es una forma de "rendir una especie de homenaje a nuestros compañeros animales", añade.

Un corredor que ha participado en todas y cada una de las ediciones de la Carrera del Ebro es el cabo primero Ricardo Machín. "Este año correré de nuevo, he participado en todas las ediciones y he ido viendo cómo ha ido evolucionando la carrera. Empezó siendo muy pequeña y ahora es una de las carreras de referencia en Aragón", declara. "Es una competición dura y exigente, muy bonita. Se hace una pequeña exposición de material militar durante ella y me gusta mucho", apunta Machín, que bromea: "Con terminarla me doy por satisfecho".

"Esta prueba tiene de especial la posibilidad de correr por donde no se puede correr nunca. Se sale desde el Centro Aragonés del Deporte en el Actur, se pasa después por el campo de maniobras de San Gregorio y de ahí se baja por los escarpes del río Ebro a la rivera para volver al punto de salida", explica Juan Carlos Cortés sobre el recorrido. Una travesía dura con muchas variaciones del terreno, pero que ofrece la posibilidad única de contemplar algunos vehículos y piezas de artillería de la Brigada Aragón I y un paraje espectacular. "El paisaje de la estepa de San Gregorio, que es desconocido para la gente, y las vistas cuando se llega al borde del escarpe del río Ebro no se tienen normalmente y a la gente le llama la atención los contrastes tan tremendos que hay entre los diferentes paisajes por los que van corriendo", detalla Cortés.

En la anterior edición los fondos sirvieron para equipar con material ofimático un aula de Atades y a la reparación del patio de recreo infantil de la Hermandad del Refugio. Mientras que en otras ocasiones estos se destinaron a proyectos solidarios en Malí, Líbano o Kosovo, allí donde la Brigada Aragón I, creada en junio de 1986 y actualmente al mando del general Javier Mur Lalaguna, estuvo desplegada. Las inscripciones continúan abiertas hasta hoy con tarifas de 18 euros para las carreras de 12 kilómetros y de 26 para la 'trail' de 25. La recogida de dorsales será el sábado 22 de febrero de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 en el edificio del World Trade Center de Zaragoza, en la calle de María Zambrano 31.