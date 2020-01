El Campeonato de España de Dobles Mixtos de curling llega a Jaca

Desde este viernes hasta el domingo se disputará la 13ª edición del Campeonato de España de Dobles Mixtos de curling en la Pista de Hielo de Jaca, donde el Club Hielo Jaca y el Club Hielo del Pirineo ejercerán como representantes de Aragón para alzarse con la victoria.

Esta edición del torneo vuelve a batir el récord de participación con 22 equipos procedentes de Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Madrid, Viella, Valladolid y Jaca. La modalidad de dobles mixtos tiene variaciones con respecto a la clásica, ya que se juega por parejas (obligatoriamente chico y chica) y se lanzan cinco piedras por equipo, por lo que los partidos son más dinámicos y de una duración más reducida. El campeón obtendrá una plaza para representar a España en el Mundial que se disputará en Kelowna (Canadá) en abril de este año.

El Curling Club Hielo Jaca es junto con el Harrikada de Vitoria el club que más equipos aporta a esta competición. Gracias al buen trabajo de formación realizado estos últimos años, el club jaqués ya cuenta con dos jugadoras en el equipo nacional júnior: Carmen Pérez y Daniela García. Además, en esta ocasión estará representado por cuatro equipos: Jaca Red (Alfonso Gracia y Elsa Fumanal) y Jaca Black (Lucas Munuera y Carmen Pérez), que repiten con respecto al pasado año, y los debutantes Jaca Blue (Domingo Hernández y Daniela García) y Jaca White (Óscar Tesa y Aurora Tesa).

Componentes del Club Hielo del Pirineo Curling CH Pirineo

Por un lado, en lo que respecta a los cuatro equipos del Curling Club Hielo Jaca: el Jaca Red queda encuadrado en el grupo azul, junto con Txuri-Berri All Star, Pisuerga González/Galdeano y CH Pirineo Curling NerSan, conjunto del Club Hielo del Pirineo, mientras que el Jaca Black luchará en el grupo rojo con Harrikada Nekane Says, Iceberg y SVC Iparpolo Bikohiru. Jaca Blue, encuadrado en el grupo verde, se enfrentará a Val D'Arán, Barcelona Lozano/Martín y Harrikada Oreka IT; y por último, el Jaca White se medirá en el grupo marrón a Barcelona Almanzor/Aparicio, Harrikada Vitrogrés y CH Pirineo Curling LeyQuin, segundo equipo del Hielo del Pirineo.

Una vez concluidas las fases de grupo, los primeros clasificados de cada uno de ellos y el mejor segundo se clasificarán para los cuartos de final que se disputarán el domingo a las 9.00, para continuar seguidamente con las semifinales a las 12.00 y las finales a las 16.00. La representación por parte de ambos clubes permite al deporte aragonés colocarse todavía más en el panorama nacional.