El Casademont, a la espera de su rival de Copa

Casademont Zaragoza continúa esperando a conocer su rival en la Copa del Rey que se celebrará en Málaga entre el 13 y el 16 de febrero. Este fin de semana, el conjunto rojillo saldrá de dudas y tras completarse la jornada 17, la última de la primera vuelta de la Liga Endesa, el equipo zaragozano ya sabrá a quién se medirá en su primer enfrentamiento copero.

El equipo de Porfirio Fisac está ya clasificado desde hace varias semanas. También están ya clasificados, el anfitrión Unicaja Málaga, además de Iberostar Tenerife, rival este sábado (20.30) del Casademont Zaragoza, y los dos grandes del baloncesto español: Real Madrid y Barcelona. Las otras tres plazas se las disputarán seis equipos: Morabanc Andorra, Retabet Bilbao Basket, Valencia Basket, San Pablo Burgos, Joventut Badalona y Herbalife Gran Canaria.

El conjunto andorrano dio un gran paso para clasificarse para la Copa del Rey al derrotar el anterior fin de semana al Casademont, pero su participación aún no es segura. El Morabanc se clasificará si gana en la pista de Baxi Manresa, pero también podría conseguirlo si pierde, aunque entonces necesitaría que de Bilbao Basket, Valencia Basket, San Pablo Burgos, Joventut Badalona y Herbalife Gran Canaria, solo dos equipos como máximo le superasen en el basket average general.

Unicaja Málaga, sexto con un balance de 9-7 tiene asegurada su participación en la Copa al ser anfitrión de ella y no necesita la victoria. No obstante, el conjunto malagueño podría ser cabeza de serie si se impone a UCAM Murcia, pierde Iberostar Tenerife recuperando el basket average general, y en caso de que Morabanc Andorra y Retabet Bilbao Basket vencieran, no deberían superar a los andaluces en el basket average.

El Bilbao Basket visita este fin de semana al Barcelona en un encuentro en el que si vence se clasificará para la Copa del Rey. En caso de no hacerlo también lograría la clasificación si entre Morabanc Andorra, Valencia Basket, San Pablo Burgos, Joventut Badalona y Herbalife Gran Canaria, solo dos equipos, como máximo, le superan en el basket average.

El Valencia Basket no tiene margen de error si quiere estar en febrero disputando el trofeo copero de Málaga. El equipo levantino está obligado a vencer al Joventut Badalona, otro de los equipos que todavía cuentan con opciones, en la última jornada de la primera vuelta. Los de Jaume Ponsarnau tendrán que vencer y mirar de reojo a algunos de sus rivales, ya que depende de mantener el basket average favorable respecto a San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria, aunque en caso de que esto no sea así y ambos equipos le superen, dependería entonces de que Morabanc Andorra y Retabet Bilbao Basket perdiesen sus respectivos encuentros.

También están obligados a ganar y esperar que se den ciertos resultados San Pablo Burgos, Joventut Badalona y Herbalife Gran Canaria. El equipo castellano leonés tiene que vencer al Monbus Obradoiro y sus posibilidades aumentan si Joventut vence al Valencia y si Bilbao Basket cae ante el Barcelona en el Palau. El club catalán prácticamente depende de sí mismo, pero necesitan vencer a domicilio al Valencia Basket y en ese caso tan solo dependerían de que uno de los equipos que se encuentran por delante de él en la clasificación: San Pablo Burgos, Bilbao Basket, Unicaja Málaga o Morabanc Andorra, pierda. Pero si la Penya cae ante los valencianos no viajaría en febrero a la ciudad andaluza.

Por último, los canarios son el equipo con menos opciones de lograr un billete para Málaga. El Herbalife tendría que vencer en casa al Baskonia y después dependerá de los resultados que se den en el resto de partidos en los que participe algún equipo con opciones, siendo lo más sencillo para el conjunto amarillo que tanto Morabanc Andorra como Retabet Bilbao Basket pierdan sus respectivos encuentros y consiga superar a ambos en el basket average general. El equipo zaragozano esperará por lo tanto al final de la jornada y se medirá al club que termine en sexto lugar, que actualmente sería el anfitrión Unicaja Málaga.