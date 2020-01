Alonso se topa con una roca y se queda casi sin opciones en la segunda jornada del Dakar

Pocas competiciones en el mundo del motor son más crueles que el rally Dakar. En cualquier momento, una duna, un mal giro o una roca pueden dar al traste con actuaciones estelares, y no entienden de palmarés, nombre o interés mediático. Este es el duro aprendizaje que obtuvo Fernando Alonso en su segunda etapa en el raid más duro del mundo.

El asturiano perdió casi todas sus opciones a dar la campanada en el kilómetro 160 de la dura especial de este lunes de Reyes. La suspensión de su Toyota quedó destrozada tras chocar con una roca que le obligó a detenerse e intentar repararla para continuar. Después de media jornada en la que había estado en posiciones de podio e incluso había mejorado los tiempos del mismísimo Carlos Sainz, la pesadilla de Alonso en forma de pedrusco dio al traste con sus opciones.

Dos horas y media estuvieron él y Marc Coma intentando arreglar el trapecio de una de las ruedas que había quedado roto, hasta que llegó el camión de asistencia para ayudarles a reparar el Hilux. A trancas y barrancas consiguieron completar la etapa, previo uso de cinta americana y bridas para arreglar el coche, notablemente dañado.

La organización tenía claro que la primera gran guillotina de este Dakar iba a llegar en el segundo día. Por eso, David Castera decidió que este lunes y el martes fueran los primeros días en los que estrenasen el gran experimento de esta edición: entregar el 'road book' con sólo 15 minutos de margen antes de la salida a los copilotos. A diferencia del resto de días, los equipos no pudieron estudiar el recorrido desde la tarde anterior, lo que supuso que la etapa fuese especialmente dura en términos de navegación. Lucas Cruz (de Sainz), Marc Coma (de Alonso) o Álex Haro (de De Villiers) cobraron protagonismo extra en una etapa cortada, además, con neutralización.

"Hemos abierto una parte de la etapa y al final hemos perdido muchos minutos. Hemos tenido que dar media vuelta dos veces. No encontrábamos el camino. Luego lo hemos conseguido, pero hemos perdido mucho tiempo", resumía Sainz al final de la jornada, que completó sexto con algo más de 13 minutos de desventaja sobre el ganador, que fue Giniel de Villiers. El sudafricano y su copiloto, el español Álex Haro, salvaron los muebles para Toyota en un mal día de la escuadra de la marca japonesa, ya que Nasser Al-Attiyah también se dejó once minutos con el vencedor. De Villiers aprovechó los problemas del piloto local Yazeed Al Rajhi, que lideró durante toda la etapa hasta los kilómetros finales, cuando un error de navegación le hizo caerse no sólo del podio sino del 'top 5' hasta acabar séptimo tras Sainz.

El segundo puesto de Orlando Terranova le permite colocarse primero en la clasificación general, pero tiene a menos de cinco minutos a un Sainz que salvó la jornada con buena nota, vistos los problemas que tuvieron no sólo sus rivales, sino su propio compañero: Stepháne Peterhansel estuvo a punto de abandonar cuando se quedó sin dirección en los últimos kilómetros de la prueba. Nani Roma acabó el día en duodécima plaza, lo que le permite mantenerse en el 'top 15' de la general, aunque con 38 minutos de desventaja con 'Orly'.

Botsuana estrena palmarés en el Dakar

Muchos tendrían dificultades en situarlo en el mapa, pero desde este lunes, Botsuana tiene su sitio en la historia del Dakar. Ross Branch se convirtió en el primer piloto del país africano en ganar una etapa en el raid más duro del mundo. El que fuera mejor 'rookie' de 2019 superó en la categoría de motos a Sam Sunderland y a Pablo Quintanilla, en una jornada en la que Joan Barreda perdió sus opciones en la neutralización de la etapa.

El valenciano llegó a ponerse primero tras aprovechar los problemas de los favoritos al abrir pista (Toby Price se dejó 12 minutos al final), pero acabó cediendo casi cinco al final para acabar sexto el día. No fue un día sencillo para él, pero el de Torreblanca sale indemne de la primera etapa de esta 'supermaratón' que se completará el martes. Es octavo a 6 minutos y 9 segundos del líder, Sunderland, pero con Price por detrás.

Laia Sanz dio el susto en la categoría de motos para la nutrida 'Armada' española en este Dakar. La catalana sufrió una fuerte caída en la primera parte de la especial, pero tiró de garra para volver a subirse a su Gas-Gas y completar la jornada hasta Neom, con algo más de 20 minutos.