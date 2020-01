Arranca el mayor reto de la historia de Fernando Alonso: el Dakar

El cambio de continente del raid más duro del mundo ya ha supuesto una enorme revitalización de la competición incluso antes de que se tome la salida. El Dakar había quedado seriamente herido en el último año en Perú, cuando casi 'in extremis' salvaron la edición. La 42ª edición ha resurgido de sus cenizas para aterrizar en Arabia Saudí, en un terreno con claro aroma al pasado africano y que supondrá todo un reto para los competidores. Las dunas volverán a ser protagonistas en uno de los desiertos más grandes del mundo, con más de un 70% sobre arena.

Pero si hay un protagonista en este Dakar es, sin duda, Fernando Alonso. El piloto que ha convertido el automovilismo en algo mucho más allá de la Fórmula 1, al menos en España, asumirá a partir de este domingo el mayor reto de su carrera deportiva. Para ello se ha aliado a Toyota, con quien ya se ha proclamado campeón del mundo de Resistencia y ha ganado dos veces las 24 horas de Le Mans, y que además es el vigente campeón del raid.

El Hilux V8 4x4 tiene todo para lograr la victoria, pero Alonso no es ni mucho menos el favorito. En su primera participación en el raid, ganar es prácticamente imposible. Quienes han visto cómo se ha preparado estos meses lo dicen con la boca pequeña, pero por pura estadística, solo podrá ir a acabar. Otro asunto es en qué posición: si no tiene problemas (algo bastante improbable incluso para los buenos), no debería sufrir mucho en llegar al 'top 10'.

Junto a Alonso estará Marc Coma. Para el cinco veces campeón del Dakar en motos es también un reto mayúsculo, ya que nunca antes ha competido en coches. Sus capacidades de navegante y su compenetración con el expiloto de F1 han sido objeto de debate en los últimos meses, en los que el 'matrimonio' ha tenido que hacer una preparación exprés para una prueba en la que muchos no se sienten listos ni siquiera después de haber disputado incontables dakares.

De los 557 participantes iniciales (556, ya que Martin Kolomy se estrelló el jueves en los test previos), 80 serán españoles entre las cuatro categorías y contando pilotos y copilotos. Se reparten en 16 en motos, 25 en coches, 22 en los SxS, 12 en camiones y solo uno en quads. En las dos categorías principales, motos y coches, España parte como una de las naciones favoritas al título.

Y es que si Alonso se lleva las miradas del gran público, es su amigo y maestro de pilotos Carlos Sainz (padre, en este caso) quien tiene muchas papeletas de éxito. Al volante del Mini John Cooper Works que condujeron el año pasado por las tierras peruanas, pero mucho más refinado (él y su copiloto Lucas Cruz lo han puesto a punto hasta límites casi obsesivos), plantarán batalla a la armada de Toyota en la que Alonso es solo una de las estrellas.

Nasser Al Attiyah, Giniel de Villiers y Bernhard Ten Brinke serán las alternativas más fiables a victoria para la meta de Al Qiddiyah del día 17. Sainz tendrá, no obstante, al gran enemigo en casa: el legendario Stepháne Peterhansel, que finalmente no tendrá a su esposa Andrea de copiloto. 'Monsieur Dakar' tratará de conquistar su 14º Dakar, quizá en su última oportunidad antes de retirarse si así lo decide. Él, de 54 años, y Sainz, de 57, son la prueba fehaciente de que la edad es un estado de ánimo.

La hora de la verdad para 'Bang Bang', otra vez

Si en coches es Sainz, ya que Nani Roma con el proyecto Borgward es una gran incógnita, el favorito español en motos es el que ya lo ha sido en los últimos años: Joan Barreda. El valenciano parte un año más como un firme candidato a victoria en motos, con permiso de Sam Sunderland, Toby Price o Matthias Walkner, que tratarán de evitarlo. 'Bang Bang', al manillar de su Honda CRF 450 Rally, buscará una victoria que se le resiste. Después de unos años en los que siempre ha tenido problemas en una etapa que le han acabado por dejar sin opciones, buscará la regularidad que le permita llegar al final con opciones.

El veterano Joan Pedrero o el joven Lorenzo Santolino tratarán de dar la sorpresa a los favoritos, además de una Laia Sanz a la que se le exige casi por decreto que empiece a estar más cerca de los primeros puestos que del 15º que antes era el objetivo mínimo planteado. La aventura arranca este domingo, pero el sábado habrá ceremonia de salida. Con el Estadio Rey Abdulah, donde se va a celebrar la Supercopa de España de fútbol en unos días, como cuartel general, los competidores buscarán la gloria en la 42ª edición del raid más duro del mundo.