Carolina Marín, campeona del Internacional de Italia

Campeona del Italian International! 🥇 Acabamos 2019 con una victoria que nos da mucha fuerza para 2020! 🇮🇹🏸



Champion at the Italian International! 🥇 We finish 2019 with a victory that give us a lot of strength for 2020! 🇮🇹🏸#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/r4Yhna3lcH