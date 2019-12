Nueve de los mejores entrenadores españoles revelan sus fórmulas magistrales

Nueve entrenadores de deportistas o equipos españoles de la máxima categoría demostraron este sábado, en una jornada de debate en el COE, que hay tantos caminos hacia el podio como aspirantes a llegar a él, aunque el respeto a la persona, la primacía del grupo sobre el individuo y la adaptación a los imprevistos son factor común en toda historia de éxito.

"El deporte es como la vida, pero con las emociones multiplicadas por cien", resumió el entrenador de la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, Fernando Rivas, para explicar la complejidad de conducir hacia el triunfo a un deportista.

Junto a Rivas, en la jornada 'Lo que no se ve' organizada por el Comité Olímpico Español (COE) debatieron Jesús del Moral, entrenador de los karatecas Sandra Sánchez y Damián Quintero; Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica individual; Xabier Etxaniz, entrenador de la piragüista Maialen Chourraut; Miguel García, del también piragüista Saúl Craviotto; y Carlos David Prieto, del triatleta Javier Gómez Noya.

Participaron asimismo los seleccionadores Miki Oca, de waterpolo femenino; Luis de la Fuente, de fútbol masculino sub-21; y Frédéric Soyez, masculino de hockey, clasificados todos ellos para Tokio 2020.

Del Moral habló de lo diferente que es entrenar a sus pupilos Sánchez y Quintero, líderes mundiales de kata: "A ella hay que distraerla, es un alma libre. Damián es más cuadriculado. Mi trabajo es hacerles ver a los dos que los Juegos son un campeonato más y que lo más difícil, que es clasificarse, ya lo han hecho".

En la temporada preolímpica los viajes son lo que peor han llevado.

"Después de cada uno hay que hacer un trabajo de recuperación, tener el tiempo de descanso supermedido. Es mejor irse un día a casa y que entrenen cuando de verdad puedan entrenar", apuntó.

La dualidad entrenador/pareja de Sandra Sánchez "se lleva de forma profesional".

"Hay que establecer dónde está la línea. Si he pecado de algo es de haberle hecho menos caso que al resto del equipo, para que los demás no crean que le doy preferencia", confesó.

"Ella tiene un mundo propio. El entrenamiento es muy serio, pero tengo que ofrecerle también su parte divertida. Siempre antes de competir le coloco el cinturón, la abrazo. Cuando acaba, lo primero que hace es mirarme y ya sabemos entonces si ha ido bien o mal", dijo sobre su complicidad.

El mismo tipo de relación tienen Xabier Etxaniz y Maialen Chourraut y "es complejo, porque el amor a la pareja es lo prioritario y gestionarlo no es nada fácil", dijo él.

"Yo he hecho en estos 16 años menos caso a Maialen que al resto, aunque el resto cree lo contrario. Pero las conversaciones luego en casa compensan esa diferencia", indicó.

Chourraut es una mujer "que se exige muchísimo" y el trabajo de su entrenador es "frenarla". También es una deportista que huye de toda visibilidad pública.

"No le gusta exponerse. Después de Río (oro) pasamos dos años complejos. Lo llevó mal. Dejó las redes sociales y ahora deriva en mí las llamadas y los compromisos", indicó.

Etxaniz reveló que "por primera vez Maialen va a ir a Tokio sin su hija", que la acompaña en todos los viajes. "Eso también requiere una aclimatación. Antes, la dejaremos con mi familia unos días para que se acostumbre a estar sin ella en competición".

El técnico reveló que la piragüista "dormía antes de 12 a 14 horas diarias y en 2013, con la maternidad, la media pasó a ser 5 horas".

"Y ganó los Juegos Olímpicos. Todo depende de la vida que llevas y de cómo te adaptas", afirmó.

Para Alejandra Quereda, lo más difícil de su nuevo papel de seleccionadora ha sido "haber pasado en solo un año de ser compañera a entrenadora de otras gimnastas".

"He tenido que marcar la línea, porque a veces les das la mano y te toman el brazo", admitió.

En gimnasia, explicó, "siempre existe el miedo a que sea la ultima oportunidad. En este deporte un fallo penaliza y ya no se puede remontar".

Su reto ahora son las tres plazas olímpicas disponibles en Copa del Mundo. Las ganará "quien controle mejor los miedos" porque serán "cuatro fines de semana seguidos a piñón fijo".

Fernando Rivas, que empezó con Carolina Marín cuando ella tenía 14 años, señaló que "hay una Carolina antes y después de la medalla olímpica".

"Hubo un momento después de Río en el que tuve que decirle que guardase esa medalla en un cajón y se olvidase de ella para mirar hacia delante", dijo.

No se considera amigo de Carolina. "A mis amigos", bromeó, "no les haría lo que le hago a ella. Yo no dejo de ser el que está con el látigo".

No se mete en el plano personal "si no afecta a lo profesional". Pero ha llegado a padecer aftas por "tragarse" una bronca a Marín tras un partido, bronca que finalmente salió a la luz en un viaje en avión.

Miguel García también está a cargo de un deportista de los llamados "cuadriculados", el cuatro veces medallista olímpico Saúl Craviotto.

"Cada éxito de Saúl ha estado precedido de un gran palo. Pero eso me ayudó a cambiar algunos aspectos, porque él es muy cuadriculado y cuando todo va bien no es amigo de hace cambios", apuntó.

Cuando pensaban en tomarse un año medio sabático "llegó todo lo de MasterChef", concurso de cocina ganado por el palista. "Dudábamos de cómo podía afectarnos, pero Saúl gestionó muy bien esa vorágine".

"Le veo más que a mi mujer", dijo su entrenador.

Carlos Prieto sí se considera amigo de Javier Gómez Noya, al que conocía ya antes de entrenarle. Los viajes y concentraciones unen mucho, dijo, y ayudan a soportar "una base obsesiva importante".

El peor momento de los últimos años fue la caída que impidió al triatleta ir a Río 2016, tras una etapa que ya había sido mala por distintas lesiones. "Pero Javi supo asimilarlo y pasar página", dijo.

Miki Oca señaló que su trabajo consiste en "dar a las inquietudes de cada jugadora una dirección única" y que a los Juegos "el trabajo de motivación tiene que llegar hecho".

"El entrenamiento mental es entrenarse cuando estás cansado, cuando no te apetece, cuando tienes un mal día", dijo. Aunque hay otros trucos: "Nos funcionó muy bien en Londres un vídeo con mensajes de las familias. Tuvo un efecto alucinante en semifinales. Hicimos uno de los mejores comienzos de partido que he visto".

Luis de la Fuente coincidió en que su labor principal es "fortalecer el sentimiento de equipo".

"En mi diccionario no existe la palabra fracaso. No vamos a fracasar nunca. Si me siento fuerte con el grupo, no me da miedo decir que peleo por la medalla de oro en los Juegos", afirmó.

En los grandes momentos, "más que charlas técnicas hay que dirigir mensajes al corazón". Sobre la disciplina de grupo, dijo que "no es estar como en un cuartel, sino respetar unas normas".

Frédéric Soyez apuntó que en las citas importantes él apuesta "por transmitir sobre todo tranquilidad". "Cuando dices que vamos a la guerra, no sale. Me gusta tener una charla dos horas antes del partido y luego el momento es de los jugadores. Yo, ni entro al vestuario", dijo.

Soyez desveló que "en Río marcó el gol de la victoria ante Australia, a la que no se había ganado en 8 años, un jugador que se había quedado dormido y no había ido a la charla previa". Lo que le hizo preguntarse "para qué vale un entrenador". El seleccionador ha limitado "el uso de los móviles en las comidas y en el autobús".

"Que esos momentos sean para el equipo. Y ahora me cuesta sacarlos de la mesa, se conocen más y han creado 'el club del café'", contó.

"A veces dejas de llevar a los mejores jugadores porque no priorizan al equipo. Yo dejé fuera de un preolímpico a los dos mejores porque decidieron unos meses antes irse a jugar la liga india, que les pagaba muy bien. Lo dije y lo hice", afirmó.