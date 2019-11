Tokio 2020 acata las órdenes del COI y desplaza el maratón a Sapporo por el calor

La ciudad de Sapporo fue aprobada formalmente como anfitrión de los eventos de maratón en los Juegos Olímpicos del próximo año con el consentimiento renuente del gobernador de Tokio, poniendo fin a un enfrentamiento entre la capital japonesa y el Comité Olímpico Internacional (COI) sobre dónde organizar el evento insignia.

El COI sorprendió a los organizadores de los Juegos el mes pasado al anunciar que el maratón, uno de los eventos más prestigiosos en los Juegos Olímpicos y uno especialmente querido en Japón, se trasladaría a la ciudad de Sapporo, en el norte de Japón, para evitar lo peor de todo. El calor del verano de Tokio.

El anuncio enfureció al gobernador de Tokio, Yuriko Koike, quien dijo al comienzo de las conversaciones con el COI el pasado miércoles que todavía pelearía para que los eventos de maratón y marcha permanecieran en la capital nipona.

A solicitud del líder de la delegación del COI, John Coates, representantes del COI, el comité organizador de 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio y el gobierno nacional mantuvieron conversaciones este viernes con el objetivo de alcanzar una solución amigable a lo que se ha convertido en una disputa pública.

Koike reiteró al comienzo de la reunión que no había cambios en sus sentimientos de que las carreras deberían quedarse en Tokio y que la explicación del COI "todavía no era suficiente". "Pero para que las Olimpiadas sean un éxito necesitamos construir un marco positivo en el futuro", reconoció Koike.

"No lo apruebo, pero la decisión no se puede evitar", dijo. "Es una decisión sin acuerdo", añadió el gobernador de la capital japonesa. Además, agregó que habían acordado que Tokio no asumiría los costes adicionales del traslado, pero aún quedaban otros puntos por resolver, como la cantidad de dinero que Tokio había gastado hasta este momento en la preparación de la prueba.

Por su parte, Coates dijo que habían acordado en una reunión el jueves que la decisión sobre dónde celebrar los eventos de maratón y marcha recaía en el COI, y agregó que no habría otros cambios previstos. "Continuaremos como un esfuerzo de un solo equipo", dijo, refiriéndose a la planificación con la ciudad anfitriona de Tokio.

"Decisión difícil"

Esta semana, tras una visita de coordinación de tres días del COI, Coates dijo que los organizadores "se lo debían al pueblo de Tokio" para aclarar cualquier plan sobre el maratón y la carrera y prometieron no abandonar Tokio sin una decisión consensuada sobre los eventos.

Las temperaturas de Tokio en julio y agosto, cuando la ciudad será sede de los Juegos, regularmente superan los 30 grados centígrados con una alta humedad que se suma a la incomodidad para los atletas. "Pensamos que sería posible hacer algo, pero nuestro oponente era la naturaleza", dijo el presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, y añadió que respetaba la "difícil decisión" de Koike.

El COI está decidido a no repetir la experiencia del Mundial de atletismo en Doha, donde el calor y la humedad obligaron a muchos atletas a abandonar la carrera a pesar del maratón que se celebró a medianoche con unos tiempos que fueron los segundos peores de toda la historia.

El COI ha dicho que las temperaturas en Sapporo, que también albergarán partidos de fútbol, son de cinco a seis grados más fríos durante el día. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre lo que podría decir a los niños de Tokio que se están perdiendo el "recuerdo de su vida", Coates una vez más citó a Doha.

"Soy muy consciente del lugar especial que los maratones tienen en la mente de los japoneses. Tampoco queríamos malos recuerdos, no queríamos que las personas tuvieran malos recuerdos de Tokio. No queríamos que fuera recordado por algunas de las escenas que vimos en Doha", sentenció.