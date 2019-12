Aitaddi y Flores ‘vuelan’ sobre el cerro de San Jorge en el Memorial Emma Cajal

El buen tiempo ha acompañado este viernes al Memorial Emma Cajal en su 30 aniversario. La segunda cita de la Copa Aragón de campo a través, celebrada en el cerro de San Jorge de la capital oscense, no ha defraudado y deparó las victorias de Said Aitaddi (Training Events Spain) y Olatz Flores (Hinaco Monzón) en las categorías absolutas. Participaron 628 atletas y Flores ha reeditado de esta manera el triunfo que ya logró en el Cross de la Montaña de Sabiñánigo el pasado 24 de noviembre, por lo que lidera la clasificación provisional de la Copa. En la modalidad masculina lo hace Juan Carlos Dutrey, del Zoiti.

Aitaddi, por su parte, ha vuelto a reinar en el Emma Cajal, como ya hizo en la pasada edición, y superado en una competida carrera, que solo se ha roto al final, a David Martínez (Añares Rioja) y Víctor Puyuelo (Oroel Jaca). Sobre una distancia de 7.500 metros, la incorporación de Said Aitaddi y David Martínez hacía muy difícil un triunfo aragonés en la prueba. Aún así Víctor Puyuelo lo intentó y se mantuvo en la pelea hasta el último metro aunque se tuvo que conformar con un meritorio tercer puesto, por detrás del marroquí Aitaddi y del riojano Martínez. Lo probaron los zoitistas Dutrey y Gil pero esta vez el podio no estuvo a su alcance. Cabe destacar la quinta plaza absoluta del mejor sub 23, Eduardo Menacho.

En féminas, y sobre 5.000 metros, la primera en romper las hostilidades ha sido Nazaret González, marcando desde el inicio un ritmo muy exigente, pero enseguida le cogieron rueda las principales favoritas. A mitad de carrera se ha visto que la victoria se la disputarían Olatz Flores e Isabel Macías mientras que Shirley Kap y Nazaret González pelearían por el bronce. En el último esfuerzo Flores se ha marchado hacia el triunfo dejando para Macías la segunda plaza, y Kap ha doblegado por escaso margen a la canaria. La próxima cita de la Copa Aragón tendrá lugar el domingo 15 de diciembre con la Copa Navidad de Zuera.