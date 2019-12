El Memorial Emma Cajal espera a más de medio millar de participantes

El Memorial Emma Cajal celebrará el viernes, 6 de diciembre, su 30º cumpleaños en un estado de forma óptimo. El Club Atletismo Huesca ha presentado este martes en la capital oscense la que será la segunda prueba de la temporada de la Copa Aragón de campo a través, tras el Cross de la Montaña ya disputado en Sabiñánigo, realizando un vaticinio de más de 500 corredores. “No muchas pruebas deportivas en Huesca pueden decir que celebran 30 ediciones, estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí y de seguir adelante”, expuso Eduardo Ibor, uno de sus responsables.

La competición se desarrollará en el entorno del Cerro de San Jorge dentro de un circuito con salida y llegada cerca de El Alcoraz. “Es un circuito homologado por la Federación Aragonesa de Atletismo y que resulta atractivo para los corredores con subidas, bajadas y curvas”, describió Ibor, quien animó a la gente “a que se acerque a ver las carreras aprovechando que es un día festivo” y que considera que las últimas lluvias caídas favorecerán el espectáculo.

Entre los atletas que ya han confirmado su asistencia figuran los dos ganadores en Sabiñánigo, Juan Carlos Dutrey y Olatz Flores. También tomarán la salida Hamza El Moutaouakil, Mohamed Fari, Manu Fernández, Noelia Larroy, Isabel Macías, Ana Mansilla y Luis Pastor, entre otros.

La categoría sub 16 femenina abrirá el fuego a las 10.00. Tras ella llegarán las pruebas del resto de categorías escolares. Los veteranos arrancarán a las 11.40, la sénior femenina está prevista a las 12.10 y la masculina, a las 12.35. Con los sénior competirán también los y las sub 23, sub 20 y sub 18.

Tras la de Huesca, dentro de la Copa Aragón, aún quedarán las citas de Zuera (15 de diciembre), La Almunia (12 de enero), Calatayud (2 de febrero) y Zaragoza (16 de febrero).