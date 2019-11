Máxima presión para Messi en su partido 700 con el Barça

El partido oficial 700 de Leo Messi con la camiseta del Barça no es un homenaje a la leyenda. Aunque el próximo lunes se sabrá si levanta su sexto Balón de Oro, en emocionante competencia con Van Dijk (Liverpool) y Cristiano Ronaldo (Juventus), no es un encuentro el de este miércoles en el que se permitan las distracciones. Ni al '10' ni a nadie. El equipo de Ernesto Valverde, que suma 8 puntos en cuatro jornadas (dos victorias apuradísimas y dos tristes empates) en el Grupo F de la Liga de Campeones, necesita ganar en el Camp Nou al Borussia Dortmund (segundo, con 7 puntos) para clasificarse ya, además como primero, para los octavos de final sin tener que jugarse la vida en la última jornada en Milán ante el Inter (tercero, con 4 puntos). Si el equipo italiano vence este miércoles al Slavia en Praga tendrá 7 puntos y podría alcanzar los 10 superando al Barça en San Siro. Una derrota, pero también un empate frente al Dortmund, obligaría al conjunto culé a disputar una final en Italia con la amenaza de poder acabar en la Liga Europa. Sería humillante, pero viendo el nivel de juego ofrecido esa temporada y las facilidades defensivas, nada es descartable.

Para intentar evitar esa dramática situación está Messi, claro, con 612 goles y 235 asistencias en los 699 partidos que lleva hasta ahora. Son cifras estratosféricas, pero en esta Liga de Campeones el argentino no logra ofrecer su mejor cara. Jugó los dos primeros partidos sin estar al cien por cien recuperado de sus lesiones musculares (un rato en el 0-0 de Dortmund y todos los minutos en el 2-1 al Inter) y en los dos choques ante el Slavia de Praga (1-2 y 0-0) sólo logró un gol pese a crear numerosas ocasiones. Con 32 años y todo ganado en lo colectivo y en lo individual, el '10' también necesita reivindicarse a las puertas de esa gala del Balón de Oro en París. Cosas del exigente mundo del fútbol.

Valverde tiene tres bajas importantes en la defensa. Piqué, sancionado en Europa con un partido por acumulación de amarillas, se une a las ausencias de los lesionados Nelson Semedo y Jordi Alba. En un partido de esta trascendencia, los tres serían siempre titulares junto a Lenglet, quien además tuvo que descansar en Leganés por unas molestias. Parece que el central francés sí podrá jugar junto a su compatriota Umtiti en el eje de la zaga. Dos zurdos. Y el segundo, renqueante por una rodilla izquierda que no se quiso operar en su día, cuando venía de ganar el Mundial con Francia de titular y era un fijo en el Barça, pero sobre el que ahora hay serias dudas de que pueda competir a tope en dos partidos en cuatro días. Y ya jugó en Leganés. Todibo y Araujo, uruguayo de 20 años del filial, son las otras opciones. Sí son seguros en los laterales Sergi Roberto y Junior. Otra gran incógnita es saber si Valverde repetirá el 4-2-3-1 de Butarque con Messi, Griezmann, Dembélé y Suárez juntos. Si no es así, los dos franceses se disputan una plaza en un 4-3-3 en el que parecen seguros Busquets, De Jong y Arthur, que no estuvo en Leganés.

El Borussia Dortmund llega en un mal momento, más o menos como el Barça, pero con una gran diferencia. El equipo azulgrana no transmite alegría ni energía, pero sigue sumando, mientras que el conjunto alemán se aleja de la cabeza de la Bundesliga tras no poder con el colista el pasado fin de semana, un Padeborn que llegó a ganar 0-3 y al que le empató de milagro al final: 3-3. Ya se habla de una posible destitución de Lucien Favre si no hay reacción pese a que en la Liga de Campeones mantiene todas sus opciones. El técnico no podrá contar con Paco Alcácer, quien tenía muchas ganas de demostrar que mereció más minutos en el Barça. El sábado se lesionó. Otra baja importante es Delaney, mediocentro danés de contención que se rompió con su selección. Y otro '9', Bruun Larsen, no podrá suplir a Alcácer porque también está lesionado. Favre sí tiene disponibles a dos atacantes clave como Reus y Sancho tras superar pequeños percances. Y confía en un puñal que en Europa está maravillando; el cedido madridista Achraf Hakimi, lateral derecho que ya suma cuatro goles.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Luis Suárez y Griezmann

Borussia Dortmund: Burki; Achraf Hakimi, Akanji, Hummels, Piszczek; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, Thorgan Hazard; y Brandt

Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Estadio: Camp Nou

Hora: 21 horas

TV: Movistar Liga de Campeones)