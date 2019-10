Shakira y Alan Walker actuarán en la Copa Davis

La final de la Copa Davis, que se celebra en la Caja Mágica de Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre en un nuevo formato por primera vez en la historia en el que las 18 mejores selecciones nacionales se encontrarán en una única semana y ciudad por el título, contarán con cantantes y músicos de talla internacional para su inauguración y clausura. Shakira, 11 veces ganadora del Latin Grammy y tres veces ganadora del Grammy, será la principal protagonista de la ceremonia de clausura previa a la gran final el domingo 24, con lo que promete ser una actuación inolvidable. Se han confirmado, además de Shakira, las actuaciones del multi-galardonado DJ noruego-británico Alan Walker, del cantautor colombiano Camilo, y de los galardonados artistas puertorriqueños Farruko y Pedro Capó.

NOTICIAS RELACIONADAS Piqué publica su número de teléfono en Twitter y recibe más de 7.000 mensajes

Los artistas invitados en la ceremonia de clausura con Shakira durante tu presentación inolvidable serán Camilo y Pedro Capó. Camilo, artista nominado al Latin Grammy y oriundo de Medellín, Colombia, que también es país natal de Shakira, este año provocó revuelo por todo el mundo con su sencillo "No Te Vayas". Por su parte, el ganador del Latin Grammy y premio ASCAP® Pedro Capó se consagró en 2018 como estrella mundial con el éxito "Calma (Remix)", en el que participó el astro urbano Farruko quien también es ganador del Latin Grammy.

Walker será el plato fuerte de la ceremonia inaugural de la competición, que tendrá lugar el lunes 18 a partir de las 14:30 horas, justo antes de los primeros partidos (Croacia vs Rusia, Italia vs Canadá, Bélgica vs Colombia). Farruko se unirá a su presentación para interpretar su tema conjunto 'On My Way' al igual que una versión de "Calma" remezclada por Walker. La banda española de pop-rock Taburete, nominada al Latin Grammy, actuará también el mismo lunes 18, tras el partido inaugural Croacia vs Rusia en la pista central. El grupo, originario de Madrid, viene de la mano del sponsor oficial de la competición Brabante Cervezas. El grupo interpretará temas de su disco debut.

Nuevo formato, evento único

Las Davis Cup by Rakuten Madrid Finals es un nuevo formato de competición. De lunes a jueves tendrá inicio la fase de grupos con los equipos divididos en seis grupos de tres, que se enfrentarán entre ellos. Los primeros de cada grupo, más los dos mejores segundos - basados en el número de partidos, sets, juegos y puntos ganados- se clasificarán para los cuartos de final. Los Campeones Mundiales de la Davis Cup by Rakuten serán coronados tras la finalización de la fase eliminatoria de jueves a domingo. Los 18 equipos que competirán para proclamarse campeones del mundo y alzar la Ensaladera de Plata son Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Kazajstán, Países Bajos, Rusia y Serbia.