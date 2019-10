Justiz y San Miguel, dudas para el partido ante el Barça Lassa

El Casademont Zaragoza tiene este domingo una cita crucial. El Barça Lassa visita el pabellón Príncipe Felipe, con bajas en el puesto de base, pero el conjunto zaragozano también está pendiente de la enfermería. Javier Justiz, con su esguince, y Rodrigo San Miguel, con una dolencia en la zona intercostal, son la incógnita del equipo de cara a recibir al conjunto catalán este domingo.

La sufrida primera victoria europea el pasado miércoles en la Champions League dejó una mala noticia para el equipo rojillo en forma de lesiones. El pívot cubano, Javier Justiz, cuya actuación al final de la temporada pasada fue brillante, sufrió un esguince durante el encuentro ante el Besiktas turco, mientras que el base Rodrigo San Miguel tiene una dolencia en la zona intercostal. De este modo, dos jugadores clave del Casademont Zaragoza son seria duda para medirse al Barça Lassa este fin de semana, en uno de los encuentros más exigentes de la Liga ACB, pero el Casademont no bajará los brazos y buscará optar a la victoria ante uno de los gigantes de la competición.

El base aragonés explicó al finalizar el partido en Turquía sus problemas físicos: “En una carrera, en un balance, he notado un pinchazo a nivel intercostal. Luego en el descanso he intentado probarme, pero seguía molestándome y hemos decidido no forzar”. El Barça llega también con bajas, sobretodo en el puesto de base, donde el técnico,Svetislav Pesic, no podrá contar con Kevin Pangos, Thomas Heurtel, Pau Ribas y Malcolm Delaney. Por otro lado, el alero Víctor Claver también es duda para el choque del domingo en el Príncipe Felipe. El conjunto catalán se enfrenta esta noche a partir de las 21.00 al Estrella Roja de Belgrado en la cuarta jornada de la Euroliga, donde el equipo dirigido por Pesic es líder con un tres victorias y ninguna derrota hasta la fecha.