Fran Vázquez: “Para ganar al Barcelona tenemos que estar con todos los sentidos puestos en la pista”

Fran Vázquez es uno de los referentes de este Casademont Zaragoza. El veterano pívot (36 años) ha hablado esta mañana de cómo se encuentra el equipo de cara al choque del domingo a las 18.30 ante el Barça Lassa. “La verdad es que viene un equipo complicado. El miércoles ante el Besiktas hicimos un partido muy bueno en la primera parte, en la segunda ellos salieron más agresivos, pero sacamos un triunfo”, ha analizado. “El Barça es un equipo que ha fichado mucha gente con nombre, que está haciendo grandes números. Tenemos que estar con todos los sentidos puestos en la pista, ser nosotros mismos y poner la defensa que hemos puesto estos últimos dos partidos”, ha añadido Vázquez.

No obstante, el papel de la afición es siempre importante. “Lo más importante es que el pabellón se llene y que sientan la presión de la marea roja”, ha aseverado. La temporada pasada fue histórica para el equipo zaragozano, y esta campaña ha comenzado con buenos resultados con el equipo ocupando la segunda plaza en la clasificación de la ACB. “El año pasado hicimos una temporada increíble, hemos roto marcas anteriores y esta empieza nueva. No podemos vivir del pasado”, ha advertido. “Estamos en un buen momento, hay que aprovecharlo. Los aficionados se han ido enganchando y queremos llegar a esa cifra de diez mil abonados, ojalá que este domingo se cumpla y podamos mantener la cifra durante todo el año, que sería importante ya no solo para nosotros sino también para la ciudad, que es una ciudad que vive del baloncesto y ver el Príncipe Felipe lleno sería un orgullo. Con esas 10.000 personas vestidas de rojo y animando ponen la piel de gallina”, ha deseado el veterano pívot.

Respecto a su rol en el equipo, Fran Vázquez ha declarado: “Mi función es que cuando yo salga el equipo lo note, sobre todo en defensa que es donde todo empieza. Cuando tú haces una buena defensa en ataque estás más tranquilo, el equipo juega más suelto y cuando es al revés se hace más complicado”. Su momento actual en lo que a anotación se refiere no está siendo el mejor: “Me falta meter alguna, que no querían entrar”, ha bromeado. “El partido contra el Bilbao no estuve acertado en ataque, pero estuve sólido en defensa, que es lo que intento hacer, estar bien en defensa y en ataque ya entrarán los tiros. Me obsesiono porque mis compañeros me la pasan porque saben que soy fiable en ese sentido, pero no quieren entrar. Ya entrarán”, ha sentenciado.