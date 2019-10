Pareja de campeones en Alquézar

Algunos dicen que correr por barrancos y montañas es de locos. También podrían añadir de enamorados. Así ha quedado patente en el romántico beso que se han dado los dos campeones de la prueba reina de la Ultra Trail Guara Somontano, la pareja de Almagro Agustín Luján y Gemma Arenas, a su llegada a meta en la plaza de frontón de Alquézar tras recorrer 108 kilómetros de distancia con un desnivel de casi 6.000 metros por el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

El primero ha batido el récord de la prueba que este fin de semana cumple once ediciones con una centelleante carrera en la que consumió 12h26m10s. No lo tuvo fácil en los primeros kilómetros ya que tuvo que superar al rumano Cristian Manole que llevaba una semana conociendo el terreno de Guara. Luján le dio caza a su paso por Rodellar y ya no dejó la primera posición hasta llegar a Alquézar.

Una imagen de la salida de la Ultra Trail Guara Somontano. Juan Moro

La prueba reina de la Utgs dejó en chicos un podio completado por Daniel Colom y por Francisco Iglesias, que entraron en meta, respectivamente, con tiempos de 13h14m52s y 13h26m39s.

Y que decir de la primera fémina, Gemma Arenas que ganó con suficiencia, siendo octava en la general, con un crono acabó de 13h42m21. La segunda mujer fue Amaia Ochoa con 17h29m26s.

El triunfo de esta pareja manchega los posiciona como líderes de la Spain Ultra Cup, el circuito nacional de siete carreras de montaña que finalizará en noviembre en Lanzarote. En el caso de Gemma, con el título, porque es su tercera victoria y ya nadie le puede igualar. "He ido muy bien durante toda la carrera, pero en el kilómetro 92 lo he empezado a pasar bastante mal. No me encontraba bien de piernas, pero muy bien", señala. Y pese a haber sufrido, reconoce que ha "disfrutado" como siempre que sale a una carrera.

Su pareja, tuvo palabras para el vasco Aitor Leal, otro de los favoritos que tuvo que abandonar la prueba. "Hoy me ha tocado ganar a mí y muchos más días son los que me tocan perder. En otra carrera seguro que es él el que me saca media hora. Le he intentado convencer para que se viniera, pero no ha podido ser", dijo.

Long trail: 52 km y 2.900 metros de desnivel positivo

La Long Trail, de 52 kms y 2.900 metros de desnivel positivo, ha tenido sabor canario. Ha ganado Alejandro Mayor con un tiempo de 4h49m31s

El asturiano residente en Jaca Nacho Cabal le siguió en la clasificación con 5h14m50s. Y tercero fuer Xavi Llamas con 5h20m33s.

En chicas, la Long Trail fue para Mónica Vives con 5h50m18. Completaron el cajón de chicas Amanda Martín (6h24m27s) y Ioana Petenchi (6h47m14s).

Prueba de 38 kilómetros

La última salida del sábado fue la prueba de 38 kilómetros con sabor aragonés y canario en chicos. Ganó Raúl Criado, de Canfranc, consiguiendo otro récord con 3h8m26s. Los canarios Carmelo Gómez y Agustín Reyes le acompañaron en el podio. El primero firmó un tiempo de 3h18m9s y el segundo, 3h20m47s.

En chicas la victoria fue para la alcarreña afincada en Villanúa Virginia Pérez que empleó 3h35m31s y acabó séptima de la general absoluta. El podio lo completaron las francesas Ángel Centelles y Lucille Roulland-Estanco.

Este domingo se disputan las pruebas de 14 kms y una novedad, la Ultra Trail Guara Somontano Ninos, pensada para que los más pequeños se adentren en este deporte. A este respecto, cabe apuntar que la escuela de Alquézar ya se imparte en el currículo escolar esta disciplina, con quince alumnos.

La Ultra Trail Guara Somontano reúne en su undécima edición a 1.450 corredores llegados de 28 nacionalidades, algunas tan exóticas como las Islas Fidji, Filipinas o Gabón. Sus organizadores siguen afianzando los contactos internacionales y se espera contar el próximo año con corredores chinos y japoneses.

La prueba ha atraído a alrededor de 4.000 personas que han dejado plena ocupación en la zona, dejando una repercusión estimada de más de medio millón de euros, según explica Santiago Santamaría, uno de los promotores de la carrera.