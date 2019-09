Barceló: "No hemos perdido, ha ganado Gilbert"

El aragonés Fernando Barceló (Euskadi-Murias) no quiso achacar a ninguna circunstancia a no haber podido pelear por la victoria de la duodécima etapa de la Vuelta 2019 porque aseguró que la ganó Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step).

"No es que haya perdido la etapa, es que la ha ganado Gilbert. Ha atacado en la subida de Arraiz y solo nos queda felicitarlo", reconoció el oscense.

"Más que con el tercer puesto, lo que me quedo es con la imagen de mí mismo ante Philippe Gilbert. En la ascensión tenía los pelos de punta", afirmó.

Para el oscense entre acabar segundo o tercero "hay poca diferencia, lo que la marca es ganar o no porque luego la gente solo se acuerda del ganador".

Barceló manifestó su gran agradecimiento a todos los aficionados que poblaron las cunetas en los últimos kilómetros de esta etapa porque había sido "brutal el apoyo que nos han dado".

"En el equipo me repetían que tenía que ir con Gilbert y he estado donde me decían que tenía que estar pero no ha podido ser", dijo.

También recordó que en esta duodécima etapa costó trabajar durante muchos kilómetros en el pelotón hasta que se "pudo hacer una fuga que sabíamos que podía llegar".

Los últimos kilómetros de la etapa apuntó que los conoce "muy bien porque paso parte del año entrenando en Durango y había que intentarlo porque aquí también estaba mi novia en la llegada. Tenía claro que quería luchar por la etapa".