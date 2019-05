Vuelta Aragón 2019: Arcas, Castrillo, Samitier y Barceló ponen el acento aragonés

La Vuelta Aragón 2019 inicia la cuenta atrás. El evento, que retornó el año pasado por la puerta grande al calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), empezará a dar este viernes sus primeras pedaladas en Andorra, localidad que acogerá la salida de la primera etapa de la competición. Y en el cronómetro de las ilusiones, un póquer de corredores de la tierra. Cuatro jóvenes ciclistas, grandes amigos, que alzan la voz en el pelotón profesional y son el principal reclamo de la ronda aragonesa. Jorge Arcas, Jaime Castrillo, Sergio Samitier y Fernando Barceló vuelven a la primera línea de salida en una competición en la que siempre aspiran a dar lo mejor: "Intentaremos buscar la oportunidad de brillar".

Poco a poco, Jorge Arcas se está consolidando como uno de los grandes corredores de equipo del Movistar, con el que afronta su cuarta temporada en la máxima categoría. "En el equipo están contentos con la labor que hago, con ese trabajo que se ve poco, pero resulta necesario para tus compañeros. Noto que voy progresando, aunque haya tenido alguna lesión que me haya cortado. Pero no hay que acomodarse, y hay que aprovechar las oportunidades que tenemos para dejarnos ver", apunta el serrablés. Como en el reciente Tour de Romandía, en el que fue protagonista de una escapada en la primera etapa. "Tuve la oportunidad de meterme en la fuga, en una etapa que parecía para los velocistas, y nos entendimos muy bien. La pena es que Küng estaba muy fuerte y se fue al final. Pero fue una forma distinta para mí de afrontar una carrera», añade. Y esa relevancia es la que intentará buscar en casa. "Movistar llega como lógico favorito y creo que podemos optar a pelear las tres etapas y ganar la general. Personalmente, la etapa de Canfranc es muy bonita", señala el de Sabiñánigo.

Defendiendo también el maillot del Movistar está el jaqués Jaime Castrillo, que en su segundo año como profesional se ha hecho un nombre dentro de la escuadra. "No tengo ningún problema para trabajar. Me siento a gusto, aunque también tengo que estar preparado cuando me llegue una oportunidad. Me noto más hecho a la categoría y más tranquilo a la hora de afrontar las carreras porque sabes a lo que te enfrentas. Recupero cada día un poco mejor, y eso es una garantía a la hora de rendir en una carrera por etapas", señala el altoaragonés, que comenzó la temporada en Australia, siguió en Emiratos Árabes y en las últimas semanas se ha ocupado en las grandes clásicas. El de Jaca analiza la Vuelta: "No tiene el final en alto del año pasado, es cierto, pero puede quedar una carrera muy interesante. La primera etapa será parecida a la del año pasado, por la zona de Teruel. La segunda es la que mejor conozco, ya que es por la zona en la que vivo. San Juan de la Peña y Oroel son complicados, para dar batalla, y que el pelotón se rompa. Tiene dureza y nadie puede confiarse. Si hay batalla, puede ser una etapa muy bonita. Y el último día, con el peligro del viento camino de Zaragoza".

En la estructura del pujante Euskadi Murias repetirán el barbastrense Sergio Samitier y el oscense Fernando Barceló, dos corredores aún en formación que, en su segunda temporada en el ciclismo profesional, han dado un paso adelante. Ganar una clasificación de la montaña siempre es importante, pero hacerlo en una prueba con puertos de la entidad como el Tour de los Alpes es un mérito añadido y una gran carta de carta de presentación para ‘Sami’ en la inminente Vuelta Aragón: "La verdad es que me encontré bien. Venía de correr País Vasco y Cataluña y traía un ritmo que solo te da el hacer pruebas World Tour. Era una carrera que me parecía muy buena para mis condiciones, con puertos duros y largos. Por eso, ganar la montaña en un escenario así es algo muy bonito de saborear". Samitier, que se define como desde su etapa sub-23 como un ciclista "ofensivo y atacante", aspira a dejarse ver en la Vuelta. "Es la carrera de casa, en la que quieres hacerlo bien. Desde luego Fernando (Barceló) y yo queremos hacerla a tope; aunque hay dos etapas que pueden decidirse al esprint y en la que posiblemente Euskadi-Murias tiene opciones, por lo que tendremos que trabajar. Pero el día de Canfranc seguro que nos dejamos ver", asegura.

De la misma opinión es su compañero Fernando Barceló, que afrontará la ronda "con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible". El oscense, que mostró su mejor imagen en la Vuelta Andalucía, asume que el recorrido de este año "no es de mi agrado". "Echo en falta un final como el del año pasado en Cerler, y más cuando estamos hablando de una región tan montañosa como la nuestra. Pero entiendo que puede ser una carrera más abierta, con opciones para otro tipo de corredores", desarrolla Barceló, quien coincide con Samitier que la de Canfranc será la jornada reina. "San Juan de la Peña es un puerto muy duro, que hará una selección importante, pero está lejos de la meta. Y, aunque se rompa el grupo, de Jaca a Canfranc suele soplar el viento en contra y seguro que habrá reagrupamiento", analiza el ciclista, que también advierte del peligro de Eolo en la última jornada del domingo, Huesca-Zaragoza. "Se puede liar como el año pasado y puede terminar de decidir entre los que se estén jugando la general", concluye.