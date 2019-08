Víctor Fernández: "Jugar como local te cambia muchas directrices"

A escasas horas del partido contra el Elche, que será este viernes a las 21.00 en La Romareda, y también del cierre del mercado de fichajes, Víctor Fernández ha tomado la palabra en la Ciudad Deportiva. El técnico del Real Zaragoza ha señalado que el de este viernes "es un partido totalmente diferente. Jugar como local te cambia muchas directrices tanto para nosotros como para el rival, que viene con otro tipo de actitud. No es el partido de presentación, no juegan en casa... para el Ponferrada era su partido de presentación en Segunda ante su afición e iban por detrás en el marcador". También ha aseverado: "Hemos estudiado donde tenemos que mejorar y qué cosas no se deben volver a repetir, pero teniendo en cuenta que las circunstancias del partido son totalmente diferentes".

Respecto a los pocos días que ha dispuesto el Real Zaragoza para preparar el encuentro, ya que comenzó a entrenar el martes, el técnico zaragozano ha declarado: "Me da lo mismo que haya sido corta la preparación porque no hemos sufrido ningún percance hasta ahora, es más, hemos recuperado a Julián, que ha participado en los dos últimos entrenamientos". También ha explicado la evolución del equipo durante la semana: "El viaje nos resultó duro porque son muchas horas de autobús después de haber jugado un partido y a la gente le ha costado un poco recuperarse, pero vamos a llegar en muy buenas condiciones. Los dos primeros días nos costó un poco meternos en la dinámica de entrenamientos, pero una vez superado eso estamos bien".

Hasta ahora, el conjunto maño no ha destacado por dominar los encuentros y se ha mostrado más vertical, pero la idea de Víctor es clara: "El balón es fundamental para cualquier gobierno de un partido", ha señalado. El técnico del Real Zaragoza ha recordado también que el domingo ante la Ponferradina el equipo tuvo "un número de pérdidas exageradamente alto" y que estas "nos hicieron mucho daño". Respecto a esos últimos instantes en los que el equipo se centró en defender el resultado ha declarado: "Inconscientemente también crees que el jugar más atrás estás defendiendo mejor. Yo tenía esa sensación de que estábamos demasiado atrás después del partido, pero eran circunstancias muy distintas".

También ha hablado claro sobre la situación de algunos de los futbolistas que podrían abandonar la disciplina blanquilla, además de Jorge Pombo, como son Dani Lasure y Miguel Linares. "No puedo justificarme ante ningún tipo de hipótesis. Para que un futbolista se vaya tiene que darse el pago de su cláusula o la llegada de una oferta altamente significativa que nos permitiera hacer un desembolso inmediato por un jugador mejor o de características diferentes. Ninguno de las dos situaciones se han dado, ni ha venido ninguna oferta por ningún jugador ni especial ni significativa. Y tampoco ha venido ningún club con la intención de pagar las cláusulas. Entrar en hipótesis es un terreno que no nos lleva a ningún sitio", ha aseverado.