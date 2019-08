Homenaje al goleador eterno

Diego Gómez es un futbolista que se ha caracterizado siempre por su facilidad goleadora. Con más de 400 tantos, el zaragozano se ha convertido en un goleador eterno. Sin embargo, a sus 41 años, el histórico delantero de la SD Borja ha decidido colgar las botas. El equipo borjano le ha organizado un partido en homenaje a su larga trayectoria por los campos de Segunda B y Tercera (Andorra, Huesca, Zamora, Mirandés, Alcorcón, Teruel...). En este enfrentamiento de pretemporada, que tendrá lugar en el campo del Borja, el Manuel Meler, hoy a las 19.30, se medirán los dos equipos a los que Diego Gómez ha estado más ligado durante su andadura por los campos de fútbol de España.

El ariete admite que es un partido doblemente especial por ser el último de su carrera y por los equipos que lo jugarán: "Tengo que agradecer muchísimo al Borja que me haga este partido. Además es contra el Ejea, un club muy importante para mí y donde tuve cinco años muy buenos". No suele ser muy habitual que a un jugador lo homenajeen así cuando va a retirarse: "Soy consciente de ello y por eso para mí es aún mayor motivo de satisfacción y orgullo al ver que mis sacrificios y esfuerzos tienen su reconocimiento", declara Gómez, que jugó cinco temporadas en el club de las Cinco Villas y cuatro en el Borja. Diego Gómez se deshace en elogios a esta oportunidad que le da el conjunto borjano: "Me siento valorado y es un motivo de alegría grandísimo. Este partido supone para mí poder despedirme en el campo ya que la temporada pasada estuvimos hasta el último momento luchando por entrar en el ‘play off’, pero al no conseguirlo terminé con un mal sabor de boca", explica. La pasada campaña, el ariete fue titular en 13 ocasiones. Y no las desaprovechó. El zaragozano se las ingenió para seguir marcando goles, en este caso 10.

Pero Gómez, a pesar de que tendrá que acostumbrarse a dejar de marcar goles, no pone un punto y final a su vinculación con el fútbol. "Voy a echar de menos marcar goles y la decisión fue complicada, pero tenía claro que tenía que dejarlo porque estoy en una edad en la que te planteas otras cosas. Decidí dar el paso al banquillo como segundo entrenador, así que no es un cambio muy drástico. Es como una continuación aunque sea desde otra función", puntualiza el goleador.

Diego Gómez será la próxima campaña el segundo entrenador del Borja, algo que es "una muy buena oportunidad" al conocer ya el club, la ciudad, los compañeros y al primer técnico de la plantilla, Juan Carlos Beltrán. Del actual técnico del Borja dice: "Es un referente para mí como entrenador y de él voy a aprender mucho". A falta de unas pocas horas para su último partido, Gómez explicó: "tengo esa sensación de que es un día especial, pero de momento no tengo nervios, aunque imagino que cuando se acerque la hora del partido sí que me encontraré un poco raro".

Ante la elección de uno de sus muchos tantos, el delantero admite entre risas: "Me han hecho esa pregunta en muchas ocasiones y nunca he sabido qué responder. No sabría decir un gol concreto porque después de tantos años y afortunadamente después de haber metido unos cuantos, siempre te quedas con el primero que marcas, o el primero en un ‘play off’ de ascenso. Siempre he dicho que los goles que merecen la pena son los que sirven para conseguir un buen resultado en algún partido o para cumplir algún objetivo. Cuando eso sucede te llevas una alegría doble".