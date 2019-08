Pep Biel se despide en redes

El exfutbolista del Real Zaragoza, Pep Biel, ya en Copenhague, ha utilizado sus redes sociales para despedirse de la que fue su casa. El centrocampista zurdo se va traspasado por 5 millones además de un porcentaje en caso de una futura venta. Ha firmado un contrato de cinco temporadas a razón de 500.000 euros libres de impuestos en cada una de ellas. Hoy ha completado su primer entrenamiento con el equipo danés.

"Estoy muy emocionado por ser parte de este club", declaró el futbolista, de 22 años, tras haber superado el pertinente reconocimiento médico. "El Copenhague es un conjunto internacional que, además de luchar siempre por el título liguero en Dinamarca, también tiene como objetivo competir en la Champions y la Europa League. Para mí, es un gran sueño poder jugar a este nivel. Le estoy muy agradecido al club por haberme dado esta oportunidad", añadió Biel, quien explicó su intención de "dar el máximo en el terreno de juego" para "ayudar a conseguir victorias".

En cuanto a sus características, el centrocampista ha admitido tener sus "mejores cualidades en la parte ofensiva", ya que le gusta "encarar al rival" y "crear oportunidades", aunque también ha dicho ser consciente de la "necesidad" de "ayudar en las tareas defensivas" para que el equipo "está equilibrado". El Copenhague afronta, a partir del próximo martes, la doble eliminatoria de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, que le enfrenta con el Estrella Roja.

En su mensaje de despedida a través de las redes sociales se puede leer: "Bueno zaragocistas, ha llegado el momento de decir adiós al club que me ha dado la oportunidad de poder disfrutar del mundo profesional del fútbol, siempre os llevaré en el corazón. Han sido dos años en los que he disfrutado de cada momento, tanto en el filial como en el primer equipo y siempre he intentado hacerlo lo mejor que sé. Os deseo lo mejor de corazón y espero que cumpláis lo que todo el mundo quiere. Gracias a todos los que han estado siempre apoyándome, ha sido una decisión difícil y hoy nuestros caminos se separan, pero este espero que sea el año que el Zaragoza vuelva a Primera. Gracias a todos de corazón. Aúpa Zaragoza".