Benzing: "Siempre quise volver al Casademont; Zaragoza es mi segunda casa"

"Siempre quise volver a Zaragoza. Es mi segunda casa". Robin Benzing regresa al Casademont, donde ya actuó durante dos temporadas, y lo hace con el propósito de "completar una gran temporada" tanto en la Liga Endesa como en la competición continental. "El acuerdo fue muy fácil, muy rápido. Siempre quise volver", insiste el ala-pívot alemán, quien confiesa "haber estado siguiendo al equipo" en el curso anterior, uno de los más rutilantes de la historia de la entidad. Entonces, el cuadro aragonés alcanzó las semifinales de la ACB, contra todo pronóstico, tras haber eliminado al poderoso Baskonia en los cuartos de final del ‘play off’.

"Conozco la ciudad, el club… Ahora estoy deseando conocer al entrenador y a mis compañeros, e intentar adaptarme al equipo con la mayor prontitud posible", explica el germano, quien se incorpora al Casademont para reforzar el juego interior. "En mi anterior etapa en Zaragoza, jugué en la posición de alero, la misma demarcación que ocupo en la selección alemana. Sin embargo, en el Besiktas sí he venido jugando de ala-pívot", recuerda Benzing, quien considera haber mejorado sus prestaciones en los últimos años, “tras la experiencia adquirida” en el Baskets Würzburg germano, primero, y en el Besiktas turco, después. “He potenciado mis virtudes y, al mismo tiempo, he tratado de corregir mis defectos. Soy mejor jugador que cuando vine a Zaragoza por primera vez”, añade.

Asimismo, Benzing subraya la importancia de participar en las competiciones europeas, porque “es mucho más entretenido” para el jugador; aunque es una situación que requiere de “una gran exigencia en todos los sentidos”, ya que “la Liga Endesa y la Champions League son dos torneos de entidad”. “En la ACB, por ejemplo, sólo hay que observar la plantilla del Barcelona, su potencial, para valorar la grandeza del campeonato”

Pese a todo, llega a Zaragoza “con la máxima ilusión”, y con la seguridad de “poder mirar a la parte alta" y "poder realizar una gran temporada en el plano colectivo y en el individual”. Eso sí, comenzando “con metas sencillas” para “ir creciendo” después, conforme avance la competición, “sin descartar ningún objetivo”. “Primero debemos pensar en la permanencia; y luego, por qué no, será hora de aspirar al ‘play off’. Pero paso a paso”, insiste.

El ala-pívot, además, está “convencido” de su “rápida integración” al grupo, que resultará “mucho más fácil” por su “identificación con el proyecto” del club y por su “conocimiento de gran parte de la plantilla” aragonesa, entre ellos “grandes jugadores como Fran Vázquez, Nemanja Radovic, Renaldas Seibutis y Jonathan Barreiro”.

Benzing, de 30 años y 2,08 metros de estatura, ya actuó en el Casademont Zaragoza durante dos temporadas. Se incorporó al club aragonés en el curso 2015-16, y en su primera experiencia en la Liga ACB registró 11 puntos, 2,4 rebotes y 9 créditos de valoración por partido, en los 21 minutos de media que permaneció sobre la pista, y con un 42% de efectividad en los lanzamientos triples; guarismos que aumentó en su segundo ejercicio, en la campaña 2016-17, cuando sumó 14 tantos, 4 capturas y 12 unidades de nota general por partido, en 27 minutos de juego.

Benzing ha competido en Turquía en el último ejercicio, en las filas del Besiktas, y lo ha hecho con unos promedios de 9,4 puntos, 2,6 rebotes, 1,2 asistencias, 8,6 de valoración y 21 minutos por partido, en el torneo doméstico; y de 12,1 tantos, 2,5 capturas, 1,4 pases de canasta, 12,5 de nota general y 25 minutos por choque en la Champions League. Aunque en el Casademont Zaragoza actuó preferentemente de alero, ahora se incorporara a la plantilla aragonesa para desempeñar las funciones de ‘4’ abierto. El recambio de Nacho Martín. Además, en momentos puntuales, también el alero Jonathan Barreiro puede actuar en posiciones interiores.