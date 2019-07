Un total de 221 equipos dan cuerpo a la Baja Aragón

La 36ª Baja Aragón, que por séptimo año consecutivo se celebrará en Teruel, ya conoce los nombres de sus protagonistas. El evento, que se celebra del 25 al 27 de julio, va a contar con 221 equipos de más de 27 nacionalidades distintas, cerca del récord. Y en la lista de inscritos que dio a conocer ayer la organización, Octagon Esedos, no faltan los primeros espadas del Mundial FIA de Rallys Cross Country en el apartado de coches, con el ruso Vladimir Vasilyev, quien inscribió su nombre en el palmarés de la Baja en 2018. El actual líder del campeonato está al frente de una lista en la que también se encuentran Martin Prokop, Jacub Przygonski y Orlando Terranova, los cuatro primeros clasificados del certamen.

En la nómina se especulaba con la presencia del más deseado: Fernando Alonso. El asturiano, campeón mundial de resistencia, podría probar la gran aventura del Dakar, que en 2020 abandona Sudamérica para volar a Arabia Saudí. Y una de las pruebas por excelencia que muchos especialistas tienen en su calendario para iniciar la preparación es la Baja Aragón. Pero el doble ganador del Mundial de Fórmula Uno no estará de partida, como otro clásico, Nani Roma, dominador por triunfos del certamen aragonés (cinco en coches y cuatro en motos) o Nasser Al-Attiyah.

En una de las listas más numerosas de los últimos años, los pilotos están repartidos entre las categorías de coches FIA, Trofeo Aragón, Campeonato de España, regularidad, motos, quads, camiones, buggies, y Parabaja. Además, la prueba más longeva de raids de Europa sigue siendo puntuable para la Copa del Mundo FIA de Rally Cross Country, de la que es su cuarta cita de la temporada, y también para la Copa del Mundo de Bajas de la FIM.

La novedad de la Baja Aragón 20019 es que, por primera vez, se desarrollará de jueves a sábado: las verificaciones en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital mudéjar están previstas para el jueves 25 de julio; y el desarrollo de las etapas scratch durante las jornadas del viernes 26 y el sábado 27, desapareciendo así la prólogo con la que arrancaba el certamen. Serán algo más de 500 kilómetros cronometrados repartidos en dos días con cuatro tramos cronometrados.

En la categoría de camiones, un total de nueve tomarán parte con la presencia de los vencedores en las dos últimas ediciones: el checo Jaroslav Valtr y su compatriota Martin Macik. Y en motos, la Baja Aragón volverá a contar con la presencia del francés Michael Metge, quien tras ganar en la edición de 2018 repite presencia al igual que Joan Pedrero para completar un total de 70 vehículos entre motos y quads.

Entre los nombres propios destaca, un año más, el del aventurero Jesús Calleja que, junto a Fernando López como copiloto, estará al volante de un Toyota Hilux. Gerard Farrés, todo un habitual de las motos, competirá en esta edición junto a Armand Monleón en un Can Am Maverick. Esta será además una Baja en la que tomará parte Carlos Checa quien, tras retirarse del motociclismo, ha dado un giro a su trayectoria deportiva y se probará en el formato de rally raid en la pistas de tierra de Teruel. Y no faltarán en la línea de salida dos de las referentes dakarianas: la burgalesa Cristina Gutiérrez y Rosa Romero, mujer de Nani Roma, que cumplirá en esta edición su séptima carrera.

La cita también está marcada en rojo para la amplia representación aragonesa que acude siempre con la máxima ilusión. Ahí estará Javier Grasa, cabeza visible del Coviar Raid Sport, uno de los veteranos del evento, que celebrará su 22ª participación, una cifra récord para los aragoneses dedicados a este deporte, junto con su hermano Miguel. También se topará con el polvo otro clásico, Emilio Eiroa, quien también festeja su 21ª Baja y que se pondrá a los mandos de un buggy por tercera ocasión. O el piloto de quads Mario Gajón, que afrontará su décima presencia en la competición aragonesa en la categoría de Copa del Mundo, en la que intentará retornar al podio.