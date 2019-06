El Bantierra Fénix Rugby ya prepara el exigente curso 2019-20

Tras la exitosa pasada temporada, en al que el Bantierra Fénix se proclamó campeón de su grupo de la División de Honor B y disputó la fase de ascenso a la élite nacional, el club zaragozano ya comienza a planificar el curso 2019-20. Y la primera pieza del proyecto es el entrenador, Jorge Molina, que ha renovado y que iniciará su tercera campaña al frente del banquillo de la escuadra aragonesa. Además, Gauthier Viriot repite como técnico de la tres cuartos; Miguel Ángel Conejos será el responsable de las líneas delanteras; y Andrés Arbués vuelve a ser el mánager del primer equipo, después de tres años en los que Jesús Lanero ha ocupado magistralmente este papel. Por su parte, Mauricio Molodezky, hasta ahora en el grupo técnico liderará un ambicioso proyecto con el equipo Emerging, que disputa la Liga Aragonesa.

Ya se está perfilando el plantel, basado en la continuidad de sus principales piezas. "Los excelentes resultados anteriores y la juventud de la mayoría de la plantilla, hace que nos centremos en conservarla y en intentar mejorarla. Los mimbres son buenos, así que solo habrá movimientos en caso de ver clara una mejoría. Toda la plantilla se ha marchado de vacaciones con la invitación del club a seguir; parece ser que la inmensa mayoría están por la labor. Llas pocas dudas que hay están ligadas a estudios y trabajos, como Liviu, delantero de casa y bastión fundamental de la delantera, que tiene que ver cómo puede seguir compaginando trabajo y rugby", explica el director técnico, Alfredo Benedí. Están previstas incorporaciones de jugadores del segundo equipo y del sub-18 ya en pretemporada, como el centro Sevil y el primera línea Aarón, que dan el salto a la categoría sénior.

"Va a estar muy caro entrar en esos dos puestos, a lo sumo tres, que dan derecho a disputar otro año el ascenso. Pero este es el objetivo"

Molina tiene claro que la próxima campaña va a ser mucho más complicada para el Bantierra Fénix. "Ya no hay factor sorpresa posible. El año pasado salimos campeones y nuestros partidos con equipos que luchen por entrar en el 'play off' estarán marcados en rojo intenso", explica el entrenador. "La Vila ha bajado de la Liga Heineken; Sant Cugat no puede pasar otro año sin pelear por subir; y, sobre todo, la inyección de 200.000 euros (50.000 a cada club) que la Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, va a hacer llegar a los cuatro equipos de la Comunidad Valenciana (La Vila, CAU, Les Abelles y Tatami) van a hacer que este muy caro entrar en esos dos puestos, a lo sumo tres, que dan derecho a disputar otro año el ascenso. Pero este es el objetivo, y lo que podemos prometer es darlo todo y practicar un buen rugby, para que los aficionados suban a los Pinares de Venecia a ver un gran espectáculo", concluye Molina.