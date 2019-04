El Bantierra Fénix se despide con la cabeza alta

El Bantierra Fénix apelaba a la fe y a la esperanza para dar la vuelta al resultado adverso que trajo a Zaragoza la semana pasada del campo del Liceo Francés de Madrid (23-6). El conjunto de Jorge Molina quería continuar ayer con el sueño de ascender a la Liga Heineken, la élite nacional. Todo pasaba por remontar los 17 puntos de desventaja que darían a los aragoneses un billete para las semifinales del ‘play off’ de ascenso. Todo estaba preparado este sábado en el CDM David Cañada: una instalación con 2.000 aficionados arropando al equipo aragonés, referente aragonés en la división de plata nacional. Solo faltaba que los hombres de Molina mostraran su mejor versión para revertir el negativo resultado del choque de ida. Pero no ha podido ser. El Bantierra ha perdido por 14-18 y el reto de conquistar la máxima categoría tendrá que esperar.

"Se ha intentado, pero no se ha podido. Seguimos creciendo. Al final, ha sido un partido duro, con mucho calor, y el Liceo es un equipazo. Veníamos con poca renta y hemos tratado de realizar nuestro mejor partido. Pero no hemos podido dar más. Hay que seguir trabajando, mirar a la próxima temporada. El Fénix siempre gana, así que el próximo año más y mejor. Quiero agradecer a toda la gente que ha llenado el velódromo y nos ha apoyado. Nos hemos sentido muy arropados", ha explicado Jorge Molina al finalizar el encuentro.

Jorge Molina; "Hay que seguir trabajando, mirar a la próxima temporada. El Fénix siempre gana"

El partido se puso muy en contra al Bantierra desde el inicio, ya que recibió dos golpes de castigo y una expulsión en el minuto cinco, que penalizaron el juego de los zaragozanos. Hubo una tímida reacción, insuficiente. El Fénix lo intentó, pero el Liceo siguió con su planteamiento defensivo que lastró al Bantierra hasta el final.

El ‘play off’ ha sido el broche a una inmaculada fase regular en la División de Honor B, con el título liguero de su grupo, el C. El Bantierra Fénix firmó una temporada mágica con 19 victorias en 20 jornadas disputadas, un mayúsculo éxito. Era un plus más para afrontar la eliminatoria de ascenso, un anhelo que no se ha podido realizar.