El Bantierra Fénix necesita el apoyo del público ante el Liceo Francés

El Bantierra Fénix tiene un difícil partido este sábado a las 17:00 en el CDM David Cañada en el partido de vuelta del 'play off' de ascenso ante el Liceo Francés. Los zaragozanos necesitan remontar 17 puntos ante el Liceo para pasar la eliminatoria y poder acceder a las semifinales de la fase de ascenso a Liga Heineken, máxima competición nacional. El club necesita el apoyo de la afición aragonesa para darle la vuelta al marcador del primer partido.

Después de la derrota del pasado sábado en el Ramón Urtubi, los zaragozanos están convencidos de la remontada, por eso hace un llamamiento a los aficionados al rugby, y al deporte en general. “El apoyo del público puede ser determinante, estamos con ganas de demostrar el nivel que nos ha traído hasta aquí, hemos estudiado el video del partido, y aunque difícil, nos vemos capacitados para la remontada”, comenta Guille Aina, capitán del primer equipo.

Guille Ana: "El apoyo del público puede ser determinante, estamos con ganas de demostrar el nivel que nos ha traído hasta aquí"

La victoria del cuadro madrileño en el partido de ida se basó en un gran planteamiento defensivo, sobre todo en la primera parte, en su dominio de las fases estáticas, melé y 'touche'.Supo rehacerse Bantierra Fénix en la segunda parte, mejorando sus prestaciones en melé, y sobre todo en el 'touche'. Con esta base se pudo construir y mantener un juego más parecido al habitual esta temporada, pero una excelente defensa, sobre todo de los dos centros liceístas, no dieron mas que para tres claras oportunidades de ensayo, que no supieron o pudieron materializar. Cero puntos de cosecha en los momentos que Bantierra Fénix tuvo la iniciativa, tres para los locales. Esto marca la diferencia en los 'play off'.

Carmelo Sánchez, responsable de comunicación comenta que “la temporada pasada, en el 'play off' ante UBU Colina Aparejadores de Burgos, 1.000 personas se acercaron a al campo de rugby de los Pinares de Venecia en Zaragoza, este año en el partido de fase regular ante CAU Valencia fueron 1.500, ¿por qué no soñar con el objetivo de completar el aforo de la instalación? Los jugadores se lo merecen, nos han hecho disfrutar de un gran rugby, se lo merecen”.

La entrada/colaboración seguirá teniendo un coste de 3€, socios y menores de 18 años tendrán acceso gratuito.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición