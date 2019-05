El andorrano Carlos González roza el oro en el circuito de España de Salvamento y Socorrismo infantil-cadete

El polideportivo de Andorra tuvo presencia este fin de semana en el segundo circuito de España de Salvamento y Socorrismo infantil-cadete, que tuvo lugar en la piscina de Parquesol de Valladolid. El municipio turolense participó con ocho nadadores, de los cuales cabe destacar la habilidad de Carlos González Sauras que consiguió tres platas y un bronce. Entre estos andorranos, que se vieron enfundados en sus bañadores junto a otros 321 partícipes, participaron seis cadetes femeninas: Irene Del Pino, Laia García, María Gracia, Celia García, Julia Miguel y Lara Martín, que tras ser este su primer año en esta categoría, según su entrenador, han mejorado todos sus tiempos y relevos dejando grandes resultados.

Las seis cadetes femeninas: Irene Del Pino, Laia García, María Gracia, Celia García, Julia Miguel y Lara Martín, junto a su entrenador, Carlos Bielsa. M.S

El nadador de 13 años, González Sauras, consiguió tres platas en las pruebas de 200 metros de natación con obstáculos, 100 metros combinada y en la de 50 metros de arrastre de maniquí. Consiguió hacerse también con un bronce en la prueba de 200 metros súper socorrista. Compitiendo con 60 participantes, logró subirse al podio con unos resultados que mejoran los conseguidos en el Campeonato de España de invierno, celebrado los días 9 y 10 de febrero en Valdemoro, en el que el joven consiguió tres bronces. Además, en abril, en la III Copa de España de Salvamento y Socorrismo infantil y cadete celebrada en la piscina de la Palomera de León, se impuso en la categoría cadete masculina en dos pruebas y en una tercera, en la que compartió victoria.

"Es un gran logro conseguir estas medallas, todo esto es resultado de los días de duro trabajo durante la temporada", manifiesta con gran satisfacción el andorrano.

Orgulloso de su trabajo, dedicando a la natación y al salvamento dos horas cada día desde hace cuatro años, ya tiene en mente su siguiente reto. "Quiero ganar la final de los Juegos Escolares de Aragón", para lo que seguirá preparándose junto a su entrenador, Carlos Bielsa.

Si hay algo que tiene claro esta joven promesa es un objetivo que le gustaría conseguir en un futuro no muy lejano: "Me encantaría que me seleccionara la Selección Española de Salvamento y Socorrismo", apostilla con firmeza.

Algo que luchará por conseguir a la par que estudia 2º de la ESO en el aula de tecnificación deportiva del IES Pablo Serrano Andorra.

González Sauras dedica al salvamento y al socorrismo dos horas cada día. SVAT