Un andorrano de 13 años, en el podio del campeonato español de salvamento y socorrismo

Aunque el campeonato se celebró los días 9 y 10 de febrero en Valdemoro (Madrid), él se prepara desde Andorra (Teruel). No lo hace solo porque en su día a día tiene a su entrenador, Carlos Bielsa, que le enseña, exige y anima. "Llevo 12 años entrenando y es una satisfacción muy grande que chicos con los que llevo trabajando muchos años lleguen a un campeonato de España y consigan subirse al podium, y ver el esfuerzo que han realizado durante todo este tiempo", manifiesta con orgullo el preparador.

Pero Bielsa en total enseña a unos 45 chicos de diferentes categorías, desde prebenjamín hasta juvenil, con los que a día de hoy está preparando el siguiente campeonato de España de primavera, que se celebrará en mayo en Valladolid. Con esfuerzo y vocación aporta su granito de arena a cada uno de ellos para que lleguen los más lejos posible. Con Carlos González ya lo ha conseguido, aunque el andorrano, fiel a su carácter inconformista, quiere más. "Mi objetivo para próximos campeonatos es bajar mis tiempos en todas las pruebas y conseguir algún oro en el Campeonato de España", anuncia el joven deportista.

Compaginar el estudio y los entrenamientos

Entrenar y estudiar, estas son las principales actividades que Carlos debe compaginar. "Ahora mismo curso 2º de la ESO en el aula de tecnificación deportiva del IES Pablo Serrano Andorra, ya que me permite compaginar mis estudios con los entrenamientos". El programa Aulas de Tecnificación Deportiva, está desarrollado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Deporte, y en colaboración con federaciones deportivas, clubes e instituciones comarcales y municipales, con el fin de poder compatibilizar los estudios con la práctica deportiva. La escolarización de los alumnos en los centros educativos de referencia, permite, según el Gobierno de Aragón, su agrupación en clases específicas para deportistas, facilitando la coordinación entre los sistemas educativos y deportivos para la atención de todos los aspectos relacionados con la formación integral de los jóvenes y prestando especial apoyo a sus retos académicos y deportivos. El instituto de Andorra es uno de los centros de referencia, junto al IES Goya de Zaragoza y al IES Pirineos de Jaca. En Andorra, para este curso 2018/2019 se ofertan 27 plazas para 1º de la ESO, y 8 para 2º, con las modalidades deportivas de atletismo, bádminton, fútbol sala y salvamento y socorrismo. En esta última, Carlos consiguió una plaza: "Para mí, esto no se queda en un pasatiempo, ya que me gustaría estudiar Magisterio y ser profesor de educación física en un instituto".

Pruebas disputadas en la categoría cadete