Carrera Popular Ibercaja Zaragoza: feliz 40 cumpleaños

Es la más popular de las carreras populares del calendario aragonés. Y este domingo celebraba un redondo aniversario: 40 años convertida en todo un fenómeno, que aúna ese espíritu de convivencia y deporte salud que engancha a los corredores de asfalto de todas las edades. Una gran fiesta en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza. Una marea de 4.000 personas que han dado color y alegría a la 40ª Carrera Popular Ibercaja por la Integración. Ni Eolo, dios del viento, ha frenado el empuje de felicidad de los protagonistas en este día tan especial, en el que la prueba ha cambiado de cara para trasladarse del centro urbano al pulmón verde de la ciudad. Pero ha seguido manteniendo su misma filosofía: "Un día para convivir todos juntos; que quiere ser una llamada a la solidaridad y a la inclusión social. Una iniciativa única y diferente".

En la fiesta no han faltado la música, los gigantes de Zaragoza -el Rey y la Reina- el sorteo de regalos y el aplauso de los aficionados que han arropado a los deportistas, que han disfrutado de una soleada mañana para hacer ejercicio. Todo ha comenzado con la multitudinaria salida a las nueve de la mañana, con un corte simbólico de la cinta a cargo de Nacho Torre, director de Márketing de Ibercaja, y Fernando Arcega, jefe de Negocio Institucional y Patrocinios de la entidad, que ha dado paso al pistoletazo de salida de la carrera en el Paseo de San Sebastián. Por delante, cinco kilómetros que se dibujaban por el interior del Parque Grande. Familias enteras con carritos de bebé, niños pequeños sobre patines y bicicletas, parejas de la mano, deportistas en ‘handbike’ como el clásico Joaquín Pacheco... No importaba la edad ni la condición física. "Porque lo importante es participar todos juntos y en igualdad de condiciones", comentaba Isabel, que celebraba el Día de la Madre rodeada de sus hijas y nietos..

Más de 4.000 corredores han participado este domingo en la tradicional Carrera Popular Ibercaja que, en esta edición, cumple 40 años. Esta cita deportiva por la integración ha tenido lugar en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Pero, ¿por qué participan los corredores? Heraldo TV ha hablado con ellos y estas son sus razones.

A lo largo de sus 40 años, la cita ha congregado a más de 400.000 personas, desde campeones olímpicos hasta corredores aficionados. La primera Carrera Popular se presentó en los carteles el 23 de abril, día de San Jorge. Se esperaba que acudieran alrededor de 400 personas, pero sorprendentemente 5.600 deportistas arroparon esta iniciativa. Javier Cortés y María Victoria Irigoyen inscribieron su nombre en el palmarés. "Al principio no nos creíamos mucho lo que hacíamos. El deporte popular era una utopía entonces. Salir a la calle a correr era una especie de locura. Pero la fórmula funcionó. Y se llegó a casi las 17.000 personas (16.970, en 2002), y siempre con una media, entre 1998 y 2009, de 15.000 atletas dando zancadas por la ciudad. Esto significa que la Popular se consolidó de forma extraordinaria", recordaba Eduardo Ruiz, alma máter de la prueba. Ruiz, entonces al frente de la Federación Zaragozana de Atletismo y nombre propio en la organización de carreras, rebobinaba en el tiempo para evocar el alumbramiento: "En febrero de 1979, Fernando París, una mente maravillosa del deporte, me estuvo hablando de que en Europa se hacían pruebas populares, que la gente corría por la calle. Él también estaba vinculado al esquí de fondo y participaba en marchas con más de 30.000 esquiadores. Y nos propuso en la Federación diseñara una carrera. Fuimos a Ibercaja, que entonces se llamaba CAZAR (Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja), a pedir financiación y estaba al cargo del departamento José Enrique Rodríguez Furriel, que no dudó en apoyarnos. Y así surgió. Llegaron 3.420 corredores a la oficina de la Plaza Roma, un éxito rotundo. Ya desde 1983 pasó a llamarse Carrera Popular Ibercaja".

La prueba ha coronado a atletas de prestigio como Manuel Hernández, Montse Abelló, Abel Antón, Eliseo Martín, Roberto y Carlos García, José Luis Mareca, Isabel Macías o Luisa Larraga, que presume de haber corrido 33 años. En 1989 perdió su carácter competitivo cuando entró como colaborador la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, parte inseparable de la prueba, dotándola de un carácter integrador. “Hoy es día de fiesta entero: primero con la carrera y después seguiremos en el Parque de Atracciones. Invitamos a que todos a que vayan, porque la entrada en gratuita, y que disfrutemos de este día de fiesta y visibilización", ha destacado Marta Valencia, presidenta de FDFA.

Fiel a su carácter popular, no hubo clasificaciones. Aunque han tenido el honor de entrar en primer de entre la marea humana Abdoulaye Diba (Running Zaragoza) -"me ha hecho mucha ilusión ganar esta edición tan especial, en un día tan bonito, aunque un poco ventoso", reconocía en la meta el atleta senegalés, afincado desde hace 13 años la capital- y Cristina Jiménez (ADA Zuera), una clásica en las carreras de cross y asfalto de la Comunidad: "Es una fecha simbólica y es una carrera que siempre me gusta correr. El circuito ha estado muy bien y también la organización".

La riada de ‘runners’ ha discurrido durante más de dos horas. Además, con su presencia, han ayudado al Banco de Alimentos de Aragón: Ibercaja donará, como cada año, un euro por cada participante. Después ha llegado el broche de oro de la divertida mañana con la Fiesta de la Integración en el Parque de Atracciones.