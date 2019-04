Solskjaer: "Quizá a Ander Herrera le preocupa el futuro y sea parte de la razón por la que está lesionado"

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha explicado que Ander Herrera, cuyo contrato expira en junio, "quizá le preocupa el futuro y tal vez sea parte de la razón por la que está lesionado", aunque ha aclarado que el centrocampista español "siempre lo da todo" sin importar que le queden "cinco años o cinco semanas de contrato".

"Quizá el futuro le preocupa y tal vez eso sea parte de la razón por la que está lesionado. ¿Quién sabe? Él no lo sabe porque tuvo una lesión diferente, aunque espero que pueda estar disponible para los partidos contra Chelsea o Manchester City. No estoy seguro porque sufre otra lesión muscular", analizó Solskjaer ante la prensa.

El español, baja para toda la eliminatoria europea frente al FC Barcelona, no juega con los 'Diablos rojos' desde el 30 de marzo, cuando fue sustituido durante la victoria de su equipo ante el Watford (2-1), y su futuro en el club es una incógnita.

"No sé cómo han ido las últimas conversaciones sobre su renovación, pero hemos dejado que se centre en su estado físico. Le encanta jugar, así que no está muy contento cuando no puede ayudar a sus compañeros de equipo. Siempre lo da todo, no importa si le quedan cinco años o cinco semanas de contrato", dijo el noruego.