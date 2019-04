Plato fuerte para el Fútbol Emotion Zaragoza

El Fútbol Emotion Zaragoza visita este sábado a las 18.30 al Movistar Inter en uno de los platos fuertes de la temporada. Con el objetivo de cerrar el curso lo más arriba posible en la clasificación, el conjunto aragonés intentará hacer una machada después de la derrota por 4-1 ante otro grande como el ElPozo Murcia la semana pasada.

Para este encuentro, Santi Herrero tiene a toda su plantilla disponible excepto a David Yera, que continúa recuperándose de su lesión muscular. Por su parte, el Movistar Inter quiere apurar sus opciones de alcanzar el segundo puesto y de que no se le escape el tercero ante el acecho de Osasuna Magna. Además, los madrileños vienen de caer derrotados en casa por 1-2 contra el Barcelona Lassa, por lo que un triunfo ante los zaragozanos se presume vital para sus intereses.

El capitán llama a la efectividad

Carlos Retamar afirma que el partido será "muy complicado" y que para sacar un resultado positivo "hay que estar al 100% en los 40 minutos, demostrar que se puede competir contra un equipo tan fuerte y aprovechar nuestras ocasiones". "Ante ElPozo supimos competir, pero nos faltó ese acierto que hace que puedas ganar a un grande", explica.

Sobre si al Movistar Inter le puede afectar la derrota y el derroche físico ante el Barça entre semana, el cierre considera que no y que ambos equipos "empezaremos de cero": "Tuvieron un partido duro, pero una plantilla como la del Inter está hecha para jugar todas las competiciones y para que estas situaciones no les afecten. No creo que les perjudique ni a nosotros nos beneficie".

Por último, el madrileño reconoce que "las opciones de playoff son casi imposibles, por lo que nuestro único trabajo es darlo todo, ser profesional e intentar dejar al equipo lo más arriba posible en la clasificación".