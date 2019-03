El CH Jaca pide apoyo a sus socios para saldar la deuda con Hacienda

El Club Hielo Jaca está pasando por el peor bache de su historia. La situación económica que atraviesa es tan crítica que de no solucionarse, el club más laureado de Aragón se situaría al borde de la desaparición. De hecho, la nueva Junta Directiva califica la situación de “bloqueo y quiebra técnica”, ya que las deudas, sobre todo la contraída con Hacienda les impide acceder a cualquier tipo de recurso económico. Concretamente, la deuda total asciende 92.599 euros, cifra que se podría incrementar en 27.000 euros hasta final de temporada. Con Hacienda se cifra en unos 30.000 euros, pero lo más urgente es formalizar el pago de 24.000, para poder acceder a subvenciones públicas, del Gobierno de Aragón o del Ayuntamiento de Jaca. El equipo directivo espera contar con el apoyo de los socios para salir adelante, y posteriormente contar con financiación privada. El reto es conseguir que el club sea solvente y viable, en torno a un proyecto deportivo.

Transcurridas apenas tres semanas desde que tomó posesión la nueva Junta Directiva, encabezada por Antonio Betrán, se ha visto obligada a convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria para exponer la “crítica situación” en la que se encuentra el club y proponer medidas que permitan desbloquearla y garantizar la pervivencia de un club histórico como es el Club Hielo Jaca.

El principal problema al que se enfrenta el club jaqués es la deuda con Hacienda, generada por las inspecciones realizadas desde el 2013 al 2016, por irregularidades en la declaración y pago del IRPF a jugadores y entrenadores, que se situó en 45.000 euros. El incumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales de las anteriores Juntas Directivas (presididas por Eric Bastide y Jessica Zaragoza) y la “inacción” de la última al no acudir en las fechas indicadas a negociar con la Delegación de Hacienda un acuerdo para el pago en plazos razonables y asumibles de la deuda y sanción contraída e impuesta, ha colocado al club “en una situación de enorme dificultad”, apuntan desde el equipo directivo.

La ausencia de negociación provocó que las cantidades adeudadas pasaran a su cobro por vía ejecutiva. Como consecuencia, Hacienda estableció el prorrateo del pago de la totalidad de la deuda, más los intereses, a razón de 4.000 euros con vencimiento el 5 de cada mes. Por el cobro por vía ejecutiva, el impago de una sola de las mensualidades trae como consecuencia inmediata la amenaza de activación de los mecanismos de embargo de todos los activos del club por el importe global de la totalidad de la deuda contraída. Precisamente esto es lo que sucedió unos días antes de que tomara posesión la nueva Junta Directiva, el 8 de febrero. La anterior junta no hizo frente a la cuota del mes de febrero.

Otra consecuencia de no estar al corriente del pago con Hacienda es la imposibilidad real y legal de acceder al cobro de cualquier tipo de subvención pública. Por lo tanto, lo primero que va a hacer la nueva Junta Directiva es intentar solventar esa deuda con Hacienda. Para ello, en la Asamblea del próximo viernes, planteará a los socios el pago anticipado de dos cuotas. Será un dinero que no perderán, porque se plantea como un anticipo, ya que en los próximos 5 años se les reducirá un 20 por ciento de su cuota de socios.

Con este percal, la Junta sólo piensa en sacar el club a flote, y si los socios aprueban esta medida “veríamos la luz”, aseguran. “Nos hemos comprometido a solucionar el problema y lo vamos a hacer, pero lo primero es pagar esa multa para poder recibir subvenciones que hay pendientes”, explica Betrán. Además, “la mala gestión económica de la anterior junta” ha influido negativamente en el aspecto deportivo, sobre todo en el equipo senior de hockey hielo. No ha jugado los play off de la liga, y no depende de los jaqueses clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey, cuya final se jugará en Jaca. Que el Club Hielo Jaca juegue dicha final también supondría un revulsivo económico por la venta de entradas.