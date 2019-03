Eduardo Santas suma dos platas en el Mundial

Al aragonés Eduardo Santas se le sigue resistiendo el maillot arco iris individual. Pero, pese a no subir al primer cajón del podio, el paralímpico turiasonense está brillando en el Campeonato del Mundo adaptado en pista, que se está celebrando en Apeldoorn (Países Bajos), donde ya suma dos medallas de plata.

Santas inició el jueves su concurso con un segundo puesto en la prueba de Persecución Individual MC3, en la que alcanzó la final tras realizar un brillante 3.32.1 en la clasificación. En la final le esperaba el australiano Nicholas que, después de protagonizar el mejor tiempo en la calificación, volvió a mostrarse como el más fuerte en la final para adjudicarse el oro.

Este viernes, Santas conquistó una nueva presea plateada en la carrera del Kilómetro con un tiempo de 1:09.553. El estadounidense Joseph Berenyi le privó del oro (1:08.381). "Cuando ha terminado la prueba estaba supercontento. He hecho mi marca personal, muy buena, que no esperaba. Sabía que podía estar para ganar, pero había un rival que salido más fuerte que yo y me ha ganado. Hay que estar contento porque dos subcampeonatos no se consiguen así como así", valoraba Santas tras subir al podio. Por la tarde corrió los novedosos 200 metros contrarreloj, que no reparten metales.

Destacado Eduardo Santas ya mira a Tokio 2020

El pistard de 29 años, que este año ha fichado por el equipo Fundación Euskadi que dirige Mikel Landa, ya cuenta en su palmarés con 10 medallas mundiales en el velódromo: oro en la velocidad por equipos en México 2014, plata por equipos y bronce en scratch en Apeldoorn 2015, bronce en el kilómetro y en velocidad por equipos en Montichiari (Italia) 2016, plata en scratch y por equipos en Los Ángeles 2017, otro bronce en velocidad en Río de Janeiro 2018 y dos platas en Apeldoorn. Y en Holanda, Eduardo Santas todavía tiene que competir en el scratch de 40 vueltas y la velocidad por equipos, ambas pruebas el domingo.