El paralímpico aragonés Eduardo Santas ficha por la Fundación Euskadi de Mikel Landa

El aragonés Eduardo Santas, que sufre una hemiplejia en el lado derecho del cuerpo desde que tenía cuatro años a causa de una varicela, es el flamante nuevo fichaje de la Fundación Euskadi que preside Mikel Landa, el corredor de Movistar, que lo ha reclutado para su equipo Elite sub'23, con el que competirá en categoría absoluta.

Santas, de 29 años, nació en Zaragoza, se crió en Tarazona y vive desde hace mucho tiempo en la localidad navarra de Tudela. De hecho, compite con licencia navarra. Como ciclista paralímpico tiene un extenso palmarés que incluye nueve medallas en diez Mundiales (cinco de pista y cinco de ruta) y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.

Esos logros deportivos no pasaron desapercibidos para Mikel Landa, que no dudó en incorporarlo a su equipo cuando se enteró de su situación hace solo dos meses. "Un día me junté entrenando con Markel Irizar y tuve una conversación con él explicándole mi situación. Me dijo que me quería ayudar, se puso en contacto con Landa y su fundación, le explicaron el proyecto y Landa tomó la decisión de ficharme. Esto se produjo en los últimos dos meses", declara Eduardo Santas.