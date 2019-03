Aragón, rumbo a la Universiada

Más de 2.500 deportistas de todo el mundo de entre 17 y 25 años compiten desde el sábado y hasta el 12 de marzo en Krasnoyarsk (Rusia) dentro de la 29ª Universiada de Invierno. El evento, uno de los mayores a nivel mundial en lo que a deportes de nieve se refiere, contará con la participación de siete españoles, de los que dos son aragoneses, Martí Vigo y Alba Puigdefábregas, y otro, el vasco Ibon Mintegui, compite con licencia de la Comunidad. Los dos primeros, de hecho, serán los únicos de la delegación nacional que tomen parte en las pruebas de esquí de fondo, mientras que el tercero lo hará en alpino.

Aunque por caminos diferentes, tanto Vigo como Puigdefábregas se desplazaron ya este jueves a tierras rusas, donde tienen puestas buena parte de sus ilusiones en la actual temporada. Ambos coinciden en afrontar su participación con la intención de dar el máximo y se muestran expectantes a pesar de que están acostumbrados a competir en eventos internacionales.

Vigo, de hecho, puede presumir de ser olímpico tras su presencia el año pasado en los Juegos de Pyeongchang, en Corea del Sur. "Imagino que el ambiente será muy parecido al de las Olimpiadas y la exigencia deportiva similar a la que viví recientemente en el Mundial sub-23", vaticina el de Sesué, asemejando el nivel que se pueda encontrar con el que experimentó en enero en Finlandia dentro de una competición en la que finalizó 18º en la prueba de quince kilómetros patinador.

Ahora, espera situarse entre los treinta primeros dentro del treinta kilómetros patinador que disputará el 12 de marzo. Para ello, su estado de forma asegura que ha mejorado en los últimos días después de sufrir un bajón. Su calendario en Krasnoyarsk, localidad situada en la zona central de Rusia, también incluye las carreras de diez kilómetros clásico, el 3 de marzo, la de diez kilómetros patinador, el 4 de marzo, y la de esprint por equipos en la que participará junto a Puigdefábregas el ocho de marzo.

Para entonces, su compañera habrá competido en cinco kilómetros clásico (3 de marzo), cinco kilómetros patinador (4 de marzo) y esprint patinador (6 de marzo). Puigdefábregas es natural de Jaca, lugar que ya albergó la Universiada en 1981 y 1995. Para ella, que hace un año disfrutó del Mundial júnior y que también conoce el FOJE, es una oportunidad dentro de una temporada en la que los resultados no están siendo los que esperaba. "No siempre se puede estar arriba, hay años en los que hay que centrarse en mejorar para recoger los frutos en los siguientes", reflexiona. Ésta será la primera ocasión en la que compita de tú a tú con séniors. "Otro reto más", apunta.

Deporte y estudio

Como es lógico, atendiendo al espíritu y el nombre del acontecimiento, uno de los requisitos para participar es estar cursando una carrera universitaria. Vigo, de 21 años, se encuentra matriculado en Fisioterapia en la Universidad de Lérida, mientras que Puigdefábregas, de 20 años, estudia Veterinaria en la Universidad de Zaragoza. El primero explica que el curso se lo tiene que tomar "con calma". "No me puedo matricular en muchas asignaturas de vez porque paso mucho tiempo fuera de España", comenta. Por su parte, Puigdefábregas, en su primer año en la facultad, no esconde que le está costando compaginar deporte y formación académica.