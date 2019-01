Un relevo para Lasure

El Real Zaragoza regresó a los entrenamientos, en una semana que será larga y extraordinaria al jugarse la próxima jornada en lunes que viene en Las Palmas. Víctor Fernández tiene así seis sesiones para preparar el partido, tiempo suficiente para aprovechar a perfeccionar aspectos del juego y mejorar facetas que las premuras del día a día corriente apenas deja trabajar. Dicho esto, la semana la marca la búsqueda de un lateral izquierdo que releve a Daniel Lasure, con una rotura de fibras en el cuádriceps del muslo izquierdo. Una lesión que le apartará del equipo durante un periodo de aproximadamente un mes.

Víctor Fernández cruza los dedos para que la semana transcurra con cierta normalidad, después de que las anteriores estuvieran jalonadas de percances físicos: Papunashvili, Guti, Soro, Alberto Benito… Todos ellos han sufrido contratiempos que les han mermados en las últimas dos jornadas o les han dejado sin jugar. Esta semana, por su longitud, se intuye ideal para que estos futbolistas vayan dejando atrás esas molestias y ganando tono y ritmo físico. En el caso de Alberto Benito, su papel puede cobrar relevancia tras perderse el encuentro frente al Oviedo. Víctor Fernández piensa en él como una de las alternativas que le brinda la plantilla para la posición de lateral izquierdo.

Para ello, el futbolista catalán debe completar la recuperación de la contractura muscular que le dejó sin jugar el pasado viernes en La Romareda. El martes, Benito no realizó el trabajo ordinario junto a sus compañeros, mientras cumple un plan individualizado de trabajo. Será a lo largo de la semana cuando Benito se vaya incorporando progresivamente al grupo. En un principio, si la recuperación es precisa, el defensa estará disponible para el cuerpo técnico y podrá jugar en Las Palmas. Víctor Fernández cuenta con su presencia. Falta por ver dónde. Con la garantía que ofrece Delmás –buen partido frente al Oviedo–, a Benito se le puede abrir una ventana en el once en el lateral izquierdo. Es una posición conocida para él. En Zaragoza no la ha pisado, pero sí lo hizo en el Reus. Su capacidad para asociarse por dentro, aumenta sus opciones de cambiar de flanco en el partido contra Las Palmas. En el Reus, con Natxo González, jugó ahí algunos partidos del final de la temporada 2016-2017, entre ellos en el que le enfrentó al Real Zaragoza.