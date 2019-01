Isabel Macías vuelve a correr en casa

Isabel Macías, una de las mejores atletas aragonesas de las últimas décadas, vuelve a competir en Zaragoza. Casi dos años después, con un hijo y compleja operación por el camino, la mediofondista participará esta tarde en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza, la reunión de atletismo anual que se celebra en el Palacio de los Deportes de la capital. Macías ya regresó a la competición hace unos días en Valencia, pero el 1.500 de esta tarde será especial. Será el primero en casa después de ser madre. "He retornado a la competición y las sensaciones para todo el proceso que llevo detrás han sido buenas. En Valencia es cierto que no fue la carrera como esperaba en cuanto al resultado y quizá necesite una prueba a mi medida, como es la de Zaragoza", explica Macías.

En cualquier caso, más allá de marcas y resultados, lo que la aragonesa quiere es "salir a disfrutar e intentar ganar la carrera". "La marca es un aliciente, pero está lejos de ser una prioridad", asegura con sinceridad. "Echaba de menos las pistas y lo importante para mí es volver a correr. Son muchos meses y necesitaba sentir esa sensación de competición. Este periodo de inactividad me he sentido un poco sola, la verdad", admite Macías.

La atleta se refiere, por ejemplo, al abandono del Consejo Superior de Deportes (CSD). Su embarazo le hizo perder la categoría de deportista de alto nivel y el CSD le impidió solicitar dos subvenciones valoradas en un total de 7.500 euros. Interpuso un recurso, lo ganó y, a pesar de que ella no cobrará la ayuda, su caso ha sentado jurisprudencia para el resto de deportistas en su situación. "Aunque a mí, personalmente, no me haya servido, me alegro de que mi reivindicación pueda mejorar las condiciones de otras mujeres en el futuro. La vida me ha enseñado a no callarme contra las injusticias", explica la aragonesa, que lamenta que "en muchas ocasiones el atletismo es un deporte muy individualista y tendríamos que ser menos egoístas en según que situaciones".

Tokio 2020 en el horizonte