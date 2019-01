Los Reyes Magos se detienen a esquiar

No es fácil la tarea de sus majestades los Reyes de Oriente, pero la cumplen, de ahí una de las razones de su apelativo de ‘magos’. Este fin de semana vivirán su gran momento del año. En apenas unas horas deberán visitar a cada niño sin importar el lugar en el que se encuentre. Ya se sabe, ese es el trato; si en los últimos doce meses se ha sido bueno, en la mañana del 6 de enero hay que encontrarse con al menos un regalo, se esté donde se esté; incluso si uno se encuentra esquiando. La parada de Melchor, Gaspar y Baltasar en los centros invernales aragoneses, dentro de un fin de semana en el que estos lugares se vuelcan a favor de un público de corte muy familiar, se ha convertido ya en todo un clásico y así una vez más se les podrá encontrar en ellos para disfrutar de la nieve, un elemento exótico en su lugar de origen, recoger alguna carta de última hora y hacer entrega a los pequeños y no tan pequeños de los merecidos presentes. La lástima será que en esta ocasión no se podrán realizar las espectaculares bajadas de antorchas que les han acompañado en otros años.