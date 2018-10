El zaragozano Jesús Escacho, subcampeón de Europa de petanca

Aunque todavía pueda sonar sorprendente para muchos, la petanca continúa dando alegrías a los aragoneses –también a los más jóvenes- gracias a personas como el zaragozano Jesús Antonio Escacho Alarcón –más conocido entre los suyos como Chus- quien con tan solo 17 años acaba de convertirse en subcampón de Europa de petanca. “Para mí no es un juego ni un hobby. Es un deporte más”, reivindica.

El zaragozano pisó su primer terreno de petanca con tan solo 13 años gracias a su hermano mayor. Hoy, cuatro después, asegura que no podría dejarlo. “Una de las cosas que más me sorprendió cuando lo practiqué por primera vez fue la amabilidad de la gente y cómo me ayudaba todo el mundo”, asegura.

Por eso, alzarse apenas cuatro años después de sus inicios con las bolas metálicas con el título de Subcampeón de Europa de tiro de precisión y bronce por equipos –en la modalidad conocida como tripletas- hace tan solo unos días en el Campeonato de Petanca que discurrió en El Ejido, Almería, supone para él todo un orgullo. “Para mí es un honor representar a España y sobre todo a mi tierra, Aragón”, afirma el joven. “Las primeras tiradas no me salieron muy bien. Estaba muy nervioso pero poco a poco logré centrarme y al final llegué a la final”, recuerda satisfecho.