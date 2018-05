Esther Briz, a la conquista del Europeo juvenil de remo

Tras la conquista de la primera corona mundial júnior femenina en scull individual para el remo español en Trakai (Lituania), Esther Briz vuelve a mirar a un podio en una competición de primer nivel. El Campeonato de Europa de remo, en la categoría juvenil, se presenta este fin de semana en Gravelines, localidad situada al norte de Francia, como una buena oportunidad de seguir sumando éxitos. La zaragozana del Centro Natación Helios acude con ambición a la cita, su primer certamen continental tras perdérselo el pasado año. «El objetivo es quedar lo más arriba posible, teniendo en cuenta que las condiciones en las que he llegado aquí ya que no he podido prepararlo tan bien como el Mundial del año pasado», explica desde la localidad francesa la internacional aragonesa.