Purito Rodríguez e Indurain, en una QH de lujo

La Quebrantahuesos 2018 va tomando forma a poco más de un mes de su celebración. Al anuncio de que Purito Rodríguez será homenajeado como gran figura del ciclismo, este martes se unió la confirmación de que Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia, repetirá participación en la emblemática prueba.

Será la quinta presencia del mito navarro en la cita aragonesa. Una fidelidad que sólo puede explicarse a través del cariño y el disfrute que le proporciona. "Me gusta muchísimo el ambiente que se vive. Es difícil de explicar si no lo vives. Los puertos que forman parte del recorrido también me gustan mucho, creo que es una buena selección. Son puertos exigentes, pero no son excesivamente duros. La mayoría de tramos tienen porcentajes medios y creo que, si has hecho un buen entrenamiento, son accesibles", explicó.

Además, para Indurain el recorrido de la QH encierra cierta nostalgia de sus gestas en el Tour. "Me trae muchísimos recuerdos. Por estos puertos hemos pasado con el Tour, incluso hubo un año que llegamos cerca de Jaca. Son puertos clásicos, el Marie Blanque me trae muy buenos recuerdos. Para mí la Quebrantahuesos es como revivir una etapa del Tour de Francia", concluyó.