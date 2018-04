Miguel Indurain: "El regreso de la Vuelta a Aragón es una buena noticia para el ciclismo"

Parece imposible abrir esta entrevista sin aludir a sus cinco Tour de Francia, que brillan con luz propia, todos ellos conseguidos de manera consecutiva.

No fueron muchos años (1991 a 1995), pero sí muy intensos. Fue clave no sufrir ninguna caída o lesión. Tampoco ningún pinchazo, que puede dar al traste con tus opciones. Hay que tener suerte en este tipo de carreras; o, mejor dicho, no tener mala suerte.

También ha entrado recientemente en el Salón de la Fama del Giro de Italia, otro de los capítulos más brillantes de su extenso palmarés.