Adrián, el portero bendecido

Suele decirse que la suerte premia a los malos. Adrián Pereira demuestra que no es cierto del todo. El guardameta del Ríos Renovables se destapó el pasado fin de semana en el escaparate más privilegiado del sala mundial, la Copa de España. Fue un muro infranqueable para el Barça, que estrelló hasta 33 pelotas contra el juvenil cuerpo del chaval. El triunfo ante el club catalán encumbró a Adrián, un guardameta que hace apenas dos meses cumplió la mayoría de edad y que ya es tentado por los mejores clubs del mundo: Movistar Inter y El Pozo de Murcia.

De vuelta a casa tras el salto al estrellato, la vida no ha cambiado demasiado para Adrián. "Esta mañana –por ayer– he ido al instituto de Pedrola. Yo soy de Figueruelas. Me ha pedido un autógrafo el profesor de Economía, don Jesús, y los compañeros me han felicitado", sonrió el chaval, que asimila con naturalidad todo lo que le ha ocurrido. "Por lo demás, todo muy normal", apuntó el guardián del Ríos Renovables.

Tres días después, le gesta todavía permanecía en la memoria de Adrián. "Hubo un poco de suerte, pero lo cierto es que la buscamos. El equipo luchó un montón y supimos aprovechar nuestra oportunidad. No es normal que el Barça dispare 33 veces y no gane. Yo hice lo que pude, además del penalti que paré en la tanda. Luego, contra el Jaén, quizá nos faltó la suerte que tuvimos contra el Barça y perdimos en el último instante en semifinales, que siempre es un palo. De todas formas, la experiencia fue muy bonita. Jugar ante tanta gente (más de 12.000 espectadores en el Wizink Center de Madrid), con mi familia detrás de portería...", dibujó Adrián.