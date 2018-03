Gesta del Ríos Renovables ante el Barça

Un 1-1 al final de los 40 minutos, la tanda de penaltis, el fallo de Mario Rivillos en el segundo lanzamiento del Barcelona y el tercer tiro transformado por Anás, completaron el fiasco del equipo azulgrana en la Copa de España y la gesta de Ríos Renovables y un portero sublime: Adrián Pereira.

El conjunto aragonés exprimió al Barcelona, sometido a un ejercicio ofensivo de insistencia, estrés y desgaste tanto mental como físico, porque sólo encontró una vez la fórmula para batir a Adrián Pereira en los 40 minutos, por medio de Ferrao. Antes de los penaltis pudo ganar, pero también pudo perder. Y perdió. Y fracasó.

En la víspera, Santi Herrero, técnico del Ríos Renovables, avanzó batalla: "No se pueden relajar y no vamos a dejar que se relajen". A su lado, Andreu Plaza, su homólogo azulgrana, advirtió sobre su rival: "Tendremos que trabajar muchísimo no sólo contra su defensa, sino también con su ilusión y sus ganas de hacer las cosas bien".