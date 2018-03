Salma Paralluelo, la atleta total

"Estamos ante un talento", asegura, rotundo, Félix Laguna. Para el veterano entrenador, Salma Celeste Paralluelo "lo tiene todo para triunfar en el deporte que quiera". Y sólo tiene 14 años. La sentencia llega tras un fin de semana redondo para la zaragozana del Simply Scorpio, que en el Campeonato de España de atletismo sub 16 en Sabadell hizo un despliegue de facultades para llevarse medalla en dos pruebas tan opuestas como los 300 metros lisos y el triple salto. En la primera se coronó como la más rápida y en la segunda voló para colgarse la plata. Un Nacional exitoso para la selección aragonesa, que regresó con seis metales. "La verdad es que estoy muy contenta, cansada por el esfuerzo, pero feliz porque el trabajo tiene su premio", contesta con naturalidad la joven deportista.

Salma es la atleta total. Porque con el mismo arte que domina la pista, sortea rivales en el manto verde que cubre los campos de fútbol. Su doble trofeo en Sabadell se une a otro mayúsculo premio conquistado practicando su segunda pasión, el fútbol. La aragonesa logró la semana pasada con la selección sub 17 la clasificación para el Europeo de la categoría. "Me gustan las dos disciplinas y todavía no puedo decantarme por ninguna. Quiero entrenar y disfrutar de ambas. Seguiré apretando fuerte mientras el tiempo me permita compaginar todo con los estudios, pero sé que pronto tendré que decidir", señala.

No fue ni el fútbol ni el atletismo lo que llamó la atención de la pequeña Salma. En el colegio Calixto Ariño empezó a jugar a fútbol sala y su carácter inquieto le acercó al tartán y al Club Atletismo San José, donde Ricardo Gimeno vio un diamante en bruto. El preparador, que lleva tres décadas preparando a chavales de 13 y 14 años, ha ido puliendo la joya, sabedor de la calidad y el potencial de su espigado cuerpo.