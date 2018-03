Barreiro: "El partido contra el Real Madrid va a ser especial para mí"

Jonathan Barreiro, alero del Tecnyconta Zaragoza, ha señalado que el partido que enfrentará a su equipo contra el Real Madrid el próximo sábado en la capital aragonesa será "especial", por su pasado en el club madrileño.

"He jugado con Yusta y Luka (Doncic) en categorías inferiores, con Paco Redondo que me ha marcado mucho como entrenador y Laso me hizo debutar en ACB", ha enumerado el jugador del conjunto aragonés sobre su antiguo equipo.

El jugador gallego espera disfrutar de este enfrentamiento porque es un partido "que apetece jugar a cualquiera" pero también para demostrar que se le puede ganar al Real Madrid.