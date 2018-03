Stoll, nuevo fichaje del Tecnyconta: "Soy un ganador"

"Soy un ganador". Paul Stoll, la última contratación del Tecnyconta Zaragoza, no ocultó su carácter ambicioso e inconformista, en su presentación oficial con los aragoneses, y anunció estar "totalmente listo para competir ya" el próximo domingo, en Tenerife, contra el Iberostar. "Es una decisión que no me corresponde a mí, sino al entrenador; pero sí, quiero jugar cuanto antes", añadió el base, de 32 años y 1,80 metros de estatura, quien se incorpora al cuadro zaragozano como sustituto de Bo McCalebb.

El estadounidense, que cuenta con pasaporte mexicano, completó este jueves su primer entrenamiento a las órdenes de Pep Cargol. En la actualidad se hallaba sin equipo, tras haber actuado el pasado curso en el UNICS Kazán, en Rusia; pero recordó "haber competido recientemente" con México, en la fase de clasificación para el Mundial de China, en los partidos ante Cuba y Puerto Rico. "En ambos choques, me he sentido realmente bien. Me encuentro bien físicamente y me veo listo para jugar ya mismo con el Tecnyconta", insistió Stoll. En las citas internacionales, el base facturó 14 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 16 de valoración contra Puerto Rico, el pasado 23 de febrero, en sólo 19 minutos de juego;y tres días más tarde, contra Cuba, sumó 9 tantos, 2 capturas, 4 pases de canasta y 11 créditos de nota general.

¿Qué puede aportar Stoll a la plantilla aragonesa? Sobre todo, el americano subrayó que "será el técnico" quien determine su "papel en el equipo", aunque también se describió como un jugador "con las piernas frescas para correr toda la pista y defender", capacitado "para tirar y anotar", y al que le gusta "buscar al compañero y asistir". El base da "prioridad al colectivo" en todo momento porque, según insistió, "lo más importante siempre es ganar". Por ello, hará en la pista "lo que pida el entrenador", con el propósito de "ayudar en todo lo posible" al equipo a sumar victorias.