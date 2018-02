Zaragoza arropa a la selección

La selección española está de vuelta en la capital aragonesa. Fiel a su cita con una ciudad apasionada del baloncesto, el equipo que dirige Sergio Scariolo buscará este lunes (19.00) un nuevo triunfo, con el que seguir invicta en su camino hacia el Mundial de China 2019. El rival que espera en el pabellón Príncipe Felipe es Montenegro, duelo que empezó a preparar ya el combinado nacional por la tarde.

La selección llegó al aeropuerto de Zaragoza por la mañana, y se retiró a descansar al hotel Reina Petronila. Una jornada especial para Rodrigo San Miguel, que regresa a casa luciendo la Roja, que estrenó en la cancha el pasado viernes en Minsk. "Estoy muy contento de haber debutado con la selección, de haber ganado el partido (contra Bielorrusia) y de haberme encontrado bien en la pista", resaltó el base zaragozano antes de empezar la sesión de preparación diseñada por Scariolo en el Príncipe Felipe. El aragonés ya espera que llegue el lunes. "Va a ser un partido super especial. Es como si lo hubiera elegido yo. ¿Dónde te gustaría debutar en España? En Zaragoza, con mi familia, mis amigos, mi gente, y que me vean con la camiseta de la selección española es algo muy bonito".

El internacional desveló que no había tenido nervios en su debut ante Bielorrusia, aunque sí reconoció que tenía "un cosquilleo en el estómago" antes del partido pero "ya soy un jugador veterano, he jugado muchos partidos y se lleva todo mejor que si tuviera veinte años". Sobre el recibimiento que espera en el pabellón indicó que cree que la gente le va a recibir "muy bien". "Desde el momento en el que se conoció la convocatoria he recibido muchas muestras de cariño de la gente de Zaragoza. Siempre me han recibido muy bien y siempre me encuentro muy a gusto", añadió.