Doble corona dorada para Esther Briz

Difícilmente olvidará Esther Briz este fin de semana. La remera más internacional de Aragón, flamante campeona del mundo júnior, inició el curso en Ribadavia, Orense, en una de las competiciones que siempre tiene marcadas en su calendario: el Campeonato de España de remoergómetro y de larga distancia. El año pasado ya firmó un doblete en ambas pruebas, que vino acompañado del récord nacional en la primera especialidad. Y este 2018 ha empezado de la forma más maravillosa: repitiendo la gesta.

Briz subió el sábado al primer cajón del podio rebajando la plusmarca que ella misma poseía. Finalizó con un registro de 7:01, cuatro segundos menos que la marca que hizo en 2017 (7:05) y que estaba sin batir desde 1995. Y ayer, la deportista del Centro Natación Helios redondeó el Nacional con el primer puesto en la prueba de fondo, que se celebró en Castrelo de Miño, liderando la clasificación de forma clara con una marca 22:47, mejor tiempo absoluto de la competición. El broche fue la entrega por parte de la Federación Española de Remo del diploma enviado por la Internacional que le acredita como la mejor del mundo.

"La verdad es que estoy muy contenta. Me he encontrado muy bien al inicio de esta temporada y el trabajo ha quedado reflejado en las dos jornadas con los oros. El fin de semana ha sido redondo y esto da un plus de ánimo para seguir el curso con la misma ambición", señalaba ayer Briz, que regresaba desde tierras gallegas junto con su entrenador, Alfonso Muniesa.