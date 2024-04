Jordi Cruz invita a su cocina a Tamara, la concursante que abandonó 'MasterChef', para zanjar la polémica

"Estamos haciendo tele, chicos". Con estas palabras intentaba zanjar el cocinero Jordi Cruz la polémica desatada la semana pasada por su actitud ante la marcha voluntaria de una de las concursantes de 'MasterChef', programa en el que ejerce como jurado. El chef invitó a Tamara a su cocina para publicar un vídeo juntos en las redes sociales con el objetivo de calmar los ánimos, tras días de duras críticas hacia el catalán, que incluso fue recriminado por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Todo comenzó con el paso a un lado dado por Tamara, que sorprendió al programa al decidir su abandono voluntario al reconocer que no estaba preparada para estar en la final: "Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma la dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros", aseguraba ante el estupor de sus compañeros y de los miembros del jurado: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Pero solo la actitud de Cruz llamó la atención de la audiencia. Con tono de reproche, recriminó a Tamara que le había "quitado la oportunidad" a otra gente que querría estar en el programa. Y tras pedirle el delantal, le mostró la puerta de salida sin dejar que se despidiera de la audiencia ni de sus compañeros.

Las redes sociales no tardaron en cargar contra el chef catalán por sus formas, aludiendo a la importancia de la salud mental y el respeto hacia una decisión personal de la concursante.

La ministra de Sanidad aseguró en X (antiguo Twitter) que primar el bienestar emocional es un acto valiente y que no debe ser interpretado como "egoísmo". "Queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos", subrayó Mónica García.

Incluso RTVE decidió retirar de su plataforma digital y de sus redes el último programa debido a las numerosas críticas recibidad.

"Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental", señalaba la corporación.

Tras todo este revuelo, ninguno de los protagonistas se había manifestado, hasta este fin de semana.

Mensaje conjunto de Jordi Cruz y Tamara

El chef catalán decidió invitar a la afectada a su restaurante para dar una visión conjunta a lo ocurrido en el programa y tratar de quitar hierro a la situación.

"Hoy tengo una invitada especial, tengo a Tamara. Pero ayer, que estaba preparando este directo, pues por cosas del azar, pudimos contactar y hablar con Tamara, y hablar de la posibilidad de hoy de estar aquí y darnos la opinión de lo que ha pasado esta semana", comenzó explicando en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del cocinero.

"Te voy a dar un delantal. Ha sido una semana dura. Yo en 'MasterChef' me pongo muy intenso. Pero suelo decir cosas con carácter a gente que creo que tiene carácter y creo que Tamara es una persona de mente fuerte", continuaba explicando Cruz.

Tamara tomaba entonces la palabra para explicarse. "Todo el mundo ha dado su opinión en los medios y yo creo que se ha tergiversado todo un poco. Estoy feliz de estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia. El tema de la salud mental es algo muy delicado, pero creo que se han pasado muchísimo y yo de salud mental estoy muy bien", aseguraba.

Jordi Cruz le preguntaba entonces por qué había decidio marcharse de 'MasterChef', a lo que ella contestaba: "Es un programa que ya sabes por dónde va a ser la línea, todo el mundo sabe que yo no he visto el programa, así que fallo mío. Pero en el momento en el que entras ves que ciertas cosas no te gustan, pues te vas como en un trabajo o en una carrera. Pero de 'no estoy bien' a 'tengo problemas mentales'...", señalaba restando peso a su situación personal.

"Estamos haciendo tele"

El cocinero intervenía de nuevo para reconocer que también se ha sentido agobiado a veces. "Yo he tenido mis problemas también, he tenido ansiedad. Soy cocinero, hay ciertos temas que los tienes que hablar con profesionales. En 'MasterChef' hablamos de superación, evolución... No estamos para atacar a nadie, estamos haciendo tele, yo me lo tomo muy en serio, cuando apagamos la cámara nos llevamos muy bien. Soy muy serio, he metido la pata, lo puedo decir mejor. Cuando alguien se va de mi casa le doy la mano, pero me molesta que se pire. Pero la vida de cada uno es de cada uno. Pero en 'MasterChef' estamos haciendo tele, chicos", sentenció.