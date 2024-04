Tecnología para despistados

Alguna que otra vez le habrá pasado: un sudor frío recorre su espalda mientras se echa las manos a los bolsillos en busca de las llaves de casa, el ‘smartphone’ o la cartera. El temor a perder alguno de estos objetos imprescindibles para el día a día trae de cabeza a los más despistados, quienes a menudo se obligan a comprobar que lo llevan todo encima antes de salir de casa, bajar del autobús o abandonar cualquier establecimiento. Por fortuna, la tecnología ofrece soluciones diseñadas expresamente para estos casos: dispositivos y aplicaciones móviles que nos permiten localizar al instante cualquier pertenencia; además de recordarnos tareas que la vorágine rutinaria nos haría pasar por alto.

Balizas de localización

Puede que le suene a artilugio de espionaje, pero lo cierto es que las balizas de localización llevan ya unos años entre nosotros y han salvado de más de un susto a miles de usuarios. Compañías como Tile resultaron pioneras en la comercialización de estos dispositivos: llaveros de plástico capaces de rastrear el objeto al que los acoplemos, de forma que podamos localizarlos en un mapa con tan solo abrir la aplicación móvil complementaria. Poco después llegaron las propuestas de las firmas Samsung (SmartTag) y Apple (AirTag), que mucha gente lleva ya en sus llaveros, carteras, maletas de viaje y maletines.

Los modelos más recientes emiten un sonido para facilitar encontrarlos en nuestras inmediaciones; incluso podemos usar su ‘app’ para obtener indicaciones precisas tanto de la distancia como de la dirección. En el caso de Apple, si no tenemos el ‘smartphone’ a mano, siempre podemos acceder a la red ‘Buscar’ desde cualquier navegador, donde el fabricante muestra la ubicación de todos nuestros dispositivos.

El único ‘pero’ de estas balizas, sin embargo, es que utilizan la tecnología de banda ultraancha (UWB) en lugar de GPS, por lo que funcionan a través de una frecuencia segura habilitada por sus respectivos fabricantes. Por ejemplo, los AirTag de Apple no se manifestarán en el mapa si no se encuentran en el radio de acción de otro aparato de la firma californiana.

Recordatorios y más

¿Cuántas veces nos hemos llevado las manos a la cabeza recién llegados del súper al recordar que necesitábamos huevos, zumo o leche y no lo hemos comprado? Si nuestro presupuesto no da para adquirir una de esas neveras provistas de cámaras interiores (que podemos visualizar mientras hacemos la compra desde una aplicación móvil), la mejor opción pasa por confeccionar listas a modo de recordatorio.

Para ello encontramos ‘apps’ preinstaladas en nuestro móvil: Apple ofrece sus ‘Recordatorios’ y Google dispone (incluso ‘online’) de ‘Keep’, donde también podemos introducir desde cumpleaños hasta las fechas en que debemos entregar un proyecto, presentar cierta documentación o realizar una llamada importante. Todo ello aparecerá como una notificación en el momento oportuno, que podremos consultar tanto en el teléfono como en nuestra muñeca.

¿Dónde está mi coche?

¿Sigues sacando una foto de la plaza donde has dejado el coche en un aparcamiento poco habitual? Ya no es necesario. Hay coches que ya permiten controlar desde una aplicación aspectos como el cierre de puertas o la climatización, y también indican en todo momento la posición del vehículo. Si no es así, aún queda la opción de consultarla en Google Maps siempre y cuando lo hayamos utilizado para llegar a nuestro destino (o hayamos guardado la ubicación manualmente, pulsando sobre ‘guardar ubicación del coche aparcado’).

La magia de la automatización

La web ‘IFTTT’ permite configurar diversas acciones automatizadas que nos hacen la vida más fácil. Por ejemplo, podemos pedirle que silencie el teléfono móvil cuando lleguemos al puesto de trabajo; que nos envíe una notificación al despertarnos si va a llover (para que recordemos coger el paraguas antes de salir de casa); que los nuevos archivos con los que trabajemos en el ordenador se suban automáticamente a la nube a modo de respaldo... Las posibilidades son infinitas.

Si además tenemos dispositivos domóticos en casa, sus aplicaciones están diseñadas para permitirnos toda clase de automatizaciones. Algunas de las más útiles son que las luces de casa o el termostato se apaguen cuando salimos. Las cerraduras inteligentes también nos permiten respirar tranquilos: si hemos olvidado girar la llave al irnos, bastará con pulsar una opción en el móvil para que la puerta quede correctamente asegurada.

¿Y si pierdo el móvil?

La mentada red ‘Buscar’ de Apple (’Encontrar mi dispositivo’ en Android) resulta fundamental para localizar nuestro teléfono en caso de pérdida o robo. Podemos hacer sonar una alarma, bloquear la pantalla con una contraseña distinta o borrar todos los datos. El pero es que estas opciones solo estarán disponibles si el teléfono se encuentra encendido y conectado a internet.

Existen aplicaciones antivirus y de seguridad capaces de realizar fotos en remoto (para cazar al supuesto ladrón del terminal) y mostrar mensajes en pantalla (como un número de teléfono alternativo en el que localizarnos si alguien encuentra el móvil). Las más avanzadas ofrecen protecciones adicionales, como que el smartphone no funcione con otras tarjetas SIM o que resulte imposible desinstalar la propia ‘app’.